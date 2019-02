Heimbilanz der Hippos ist makellos

Vergangen Samstag haben die Hippos, die dritte Handballmannschaft der HSG Langenargen-Tettnang, in der Kreisliga B Bodensee die TSG Ailingen 2 im letzten Heimspiel dieser Saison zum kleinen Derby empfangen. Laut Vereinsbericht machten es die Gäste den Hausherren bei deren 22:18-Heimsieg richtig schwer, zu gewinnen.

Nach fünf Minuten führte Ailingen das erste und einzige Mal in dieser Partie (2:1). Drei Tore in Folge brachten die Hippos bis in Minute acht mit 4:2 nach vorne. Ailingen hingegen blieb bis zur Pause auf Tuchfühlung und glich immer wieder aus (9:9, 25.). Mit einer 12:11-Führung gingen die Hippos wenig später in die Pause. Nichts Neues nach Wiederbeginn: Die Hausherren legten vor, die Gäste zogen gleich (13:13, 15:15). Als Georg Vögele und Nils Teichmann auf 18:15 und Manuel Knierim kurz darauf zum 19:16 (56.) einnetzte, war die Vorentscheidung gefallen. 15 Sekunden vor dem Schlusspfiff traf Vögele zum 22:18-Endstand für die HSG. Fünf Handball-Generationen – der jüngste Spieler ist 18, der Älteste 57 Jahre – im Dress der Hippos bescherten den siebten Sieg vor heimischer Kulisse in Folge, womit die makellose Heimbilanz dieser Saison bestehen bleibt.