Heißes Wetter lockt fast so viele Badegäste wie 2003 an

Friedrichshafen (sz) - So viele Badegäste wie seit Jahren nicht mehr sind in dieser Saison bereits in den Häfler See-und Freibädern zu Gast gewesen: Bürgermeister Andreas Köster, Daniela Zweifel vom Amt für Bildung, Betreuung und Sport sowie Betriebsleiterin Christine Kirchner begrüßten den 100 000. Badegast im Frei- und Seebad Fischbach begrüßen. Katharina Kern heißt die Glückliche. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Als Geschenk erhielt sie einen Blumenstrauß und einen Gutschein für eine Saisonkarte im Wert von 99 Euro. „Wir freuen uns, dass das Fischbacher Frei- und Seebad eine so große Zustimmung findet“, sagt Bürgermeister Andreas Köster. „Es bietet mit seinen verschiedenen Becken, dem Becken mit Thermalwasser, dem Bodensee und zahlreichen Sport- und Spielmöglichkeiten ein attraktives, abwechslungsreiches Angebot für Jung und Alt und das auch bei nicht ganz so tollem Wetter“. Sein Dank geht an Christine Kirchner und ihr Team, die sich mit viel Herzblut für das Bad und seine Gäste engagieren.

Ende Juli 2017 öffnete das neue Frei- und Seebad in Fischbach, das den Badegästen ein völlig neues Badeerlebnis beschwerte. Aufgrund des heißen Sommerwetters wurde jetzt die 100 000er Marke geknackt. Das letzte Mal, dass diese Marke überschritten wurde, war im Sommer 2003. Damals besuchten bis zum Ende der Saison 143 571 Badegäste das Frei- und Seebad.

In dieser Saison war der bisher besucherstärkste Tag am Sonntag, 5. August mit 3700 Besuchern. Durchschnittlich besuchen zurzeit bei den sommerlichen Temperaturen 2500 Badegäste das Frei- und Seebad pro Tag. Geöffnet ist das Frei- und Seebad von Montag bis Freitag von 7 bis 20 Uhr. Samstags und sonntags ist es von 9 bis 20 Uhr offen.