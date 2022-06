Heftiger Sturz macht List Strich durch die Rechnung

Beim Elite-Weltcup in Leogang musste sich David List am vergangenen Sonntag mit Rang 32 begnügen. Für den Radsportler des RSV Seerose Friedrichshafen wäre mehr drin gewesen, doch ein Sturz warf ihn zurück.

„Eigentlich hab ich mich echt gut gefühlt und ich hatte auch Antrieb nach vorne, aber der heftige Sturz hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht," wird List in der Mitteilung seines Mountainbike-Teams Lexware zitiert. Dass er in guter Form ist, bewies er am Freitag in seinem ersten XCC-Shorttrack, als List in den ersten Runden in den Top 10 unterwegs war. Beim Cross-Country-Rennen am Sonntag stürzte er dann in Runde eins und verhedderte sich mit dem Schaltauge im Flatterband. „Ich musste mich erst kurz sammeln, der Flow war dann erstmal raus“, so List, der hofft, dass es bei der deutschen Meisterschaft kommendes Wochenende reibungslos läuft.