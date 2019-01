Heftige Kritik haben die Sozialdemokraten und ihr Verkehrsexperte Bernd Caesar auf der Mitgliederversammlung der SPD Kluftern am CDU-Bundestagsabgeordneten Lothar Riebsamen wegen seiner Aussagen im Interview mit der Schwäbischen Zeitung geübt (9. Januar: „Jetzt ist das Geld da, jetzt muss man bauen!“). In einer Pressemitteilung wirft der SPD-Ortsverein Kluftern Riebsamen vor, er träume sich seine eigene Wirklichkeit, statt korrekt zu informieren oder er habe schlicht keine Ahnung von dem, was beim Bahn- und Straßenbau in seinem Wahlkreis gerade Sache ist.

„Der Bahnausbau ist uns zu wichtig für die Zukunft der Bodenseeregion“, sagte Bernd Caesar, stellvertretender Vorsitzender der SPD Kluftern. Für seine Falschaussage zur Finanzierung der Südbahn-Elektrifizierung von Ulm über Friedrichshafen nach Lindau, als er von einer hundert Prozent Finanzierung des Bundes sprach, habe der Abgeordnete sich schon entschuldigt (11. Januar: „Grüne kritisieren Riebsamen wegen Südbahnaussage“). Aber auch bei der Bodenseegürtelbahn verdrehe er die Tatsachen. „Es gibt keine Finanzierungsvereinbarung zum Ausbau der Bodenseegürtelbahn“, stellen die Sozialdemokraten laut der Pressemitteilung klar. Die Gemeinden- und Kreise stemmen ganz alleine die Kosten von 3,8 Millionen Euro für die ersten Planungsphasen. Das zeige die Weitsicht der Kommunen. Das Bundesverkehrsministerium kümmere sich keinen Deut darum, wisse das nicht einmal, während der CDU-Bundestagsabgeordnete in seiner Märchenstunde etwas von 60 Prozent Kostenbeteiligung des Bundes erzählt, so die SPD.

„Beim Bau der B 31 neu von Meersburg nach Immenstaad meint Riebsamen, jetzt müsse man bauen, obwohl er genau weiß, dass ohne Baupläne (einen Planfeststellungsbeschluss) auch Straßen nicht gebaut werden können und dass erst eine Grün-Rote Regierung im Ländle kommen musste, um die Planungen zu beginnen“, schreibt Caesar weiter. Dem Engagement von Bürgerinitiativen wie der Initiative Bodensee-S-Bahn, deren Mitglieder laut SPD mit hohem Fachwissen die Interessen der Bahnkunden vertreten, zollten die Klufterner Sozialdemokraten größte Anerkennung. Aufgabe der Bundespolitiker sei es jetzt, die Bedeutung der Gürtelbahn als Teilstück der Bahnstrecke Basel-Schaffhausen-Singen-Friedrichshafen und weiter nach Ulm beziehungsweise Lindau-München als wichtige Fernverbindung hervorzuheben und die Aufnahme dieser Bahnverbindung in den Bundesverkehrswegeplan einzufordern.