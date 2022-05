Haushalt, Restmüll und Name für Schule sind Themen im Kreistag

Der Kreistag des Bodenseekreises kommt am Dienstag, 17. Mai, ab 17 Uhr zu einer öffentliche Sitzung zusammen. Diese findet in der Ludwig-Roos-Halle in Friedrichshafen-Ettenkirch, Gregor-Schwake-Straße 9, statt. Landrat Lothar Wölfle lädt die Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste des Bodenseekreises dazu ein, schreibt das Landratsamt Bodenseekreis in einer Mitteilung.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Kreishaushalt 2022, die Erstellung einer Biodiversitätsstrategie für den Landkreis, die Neufassung der Entsorgungsverträge zwischen den Landkreisen Bodenseekreis und Konstanz und der ABK GmbH, die Ausschreibung der Bahntransportleistungen durch die ABK GmbH; Auftragsvergabe für den Bahntransport des Restmülls aus dem Landkreis Konstanz und das landesweite Jugendticket (LWJT) - 365-Euro-Jugendticket.

Zudem werden die Kreisräte über Namensvorschlag für die fusionierte Schule in Überlingen, die LEADER-Förderperiode 2023 bis 2027 und den Beitritt zur Region Württembergisches Allgäu, die Förderung des Landschaftserhaltungsverbands Bodenseekreis und über die Änderungen der Stellenentwicklung seit Beschluss des Haushalts 2022 sprechen.

Auch Personalien, wie das Nachrücken von Franziska Scholz in den Kreistag und das Ausscheiden von Andrea Rehm aus dem Kreistag und die Verpflichtung von Johannes Übelhör als Kreisrat stehen auf dem Programm. Drüber hinaus sollen Mitglieder und Stellvertreter der Kreistagsfraktionen Bündnis 90/Die Grünen und CDU in die Ausschüsse und Gremien des Bodenseekreises bestellt werden.