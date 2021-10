Haus Sonnenuhr: Monika Hecht verabschiedet

Monika Hecht hat sich viele Jahre ehrenamtlich als Leiterin der Cafeteria in der Seniorenbegegnungsstätte Haus Sonnenuhr in der Paulinenstraße engagiert. Jetzt hat sie den Stab übergeben, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Dieser Schritt fiel ihr nicht leicht, da sie sich mit viel Herzblut in der Cafeteria einsetzte und Ansprechpartnerin für die Besucherinnen und Besucher war. Monica Kleiner, Betriebsleiterin im Haus Sonnenuhr, dankte ihr für ihre jahrelange zuverlässige Arbeit mit einem Häfler Gutschein und einem Blumenstrauß. Künftig kann sie als Besucherin Kaffee und Kuchen in der Cafeteria genießen.