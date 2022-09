Haus Sonnenuhr lädt zum Line Dance ein

Im Haus Sonnenuhr startet am Montag, 12. September, um 16 Uhr ein neuer Line Dance Kurs. Der Kurs wird von Gisela Wocher geleitet und dauert etwa eine Stunde. Bis 28. November finden zehn Termine statt. Es wird eine Teilnahmegebühr von zehn Euro fällig.

Beim Line Dance wird, wie es der Name schon sagt, „in Line“ (also in einer Linie) getanzt. Einen Tanzpartner oder Partnerin braucht man nicht, denn getanzt wird als Gruppe. Line Dance ist eine Mischung aus Tänzen auf unterschiedliche Musik – von klassischer Country- bis hin zu moderner Popmusik. Line Dance steigert nicht nur die körperliche Ausdauer, sondern auch die geistige Fitness, heißt es in dem Schreiben der Stadt weiter. Zum Einstieg in den Kurs werden einfache Tänze unterrichtet.

Für Fragen steht Monica Kleiner, Telefon 07541/203-3111, E-Mail m.kleiner@friedrichshafen.de von Dienstag bis Donnerstag vormittags und zusätzlich Dienstag nachmittags zur Verfügung.