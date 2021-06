Die Seniorenbegegnungsstätte Haus Sonnenuhr in Friedrichshafen öffnet wieder ab Montag, 14. Juni, wie die Stadt berichtet. Grund sind die derzeit niedrigen und sinkenden Inzidenzzahlen im Bodenseekreis.

„Wir freuen uns, dass wir den älteren Menschen nun wieder die Möglichkeit bieten können, sich zu treffen und in der Cafeteria bei Kaffee und Kuchen zu verweilen. Das hat vielen Seniorinnen und Senioren, die regelmäßig bei uns waren, sehr gefehlt“, erklärt Moncia Kleiner, Verantwortliche für das Haus Sonnenuhr.

Die Cafeteria öffnet am Montag um 13.30 Uhr die Türen. Um alle geltenden Einschränkungen einhalten zu können, darf das Haus nur mit Maske über den Eingang zur Eckenerstraße betreten werden. Auch der barrierefreie Zugang kann genutzt werden.

In der Cafeteria dürfen laut Pressemitteilung derzeit höchstens zehn Personen aus drei Haushalten an einem Tisch Platz nehmen. Außerdem müssen die Besucherinnen und Besucher entweder geimpft, genesen oder getestet sein. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. Um bei Bedarf nachverfolgen zu können, wer an welchem Tag das Haus Sonnenuhr besucht hat, werden die Kontaktdaten aufgenommen.

Auch vereinzelte Kurse können unter den gültigen Corona-Regelungen ab 14. Juni wieder angeboten werden. Welche Kurse das aktuell sind, muss bei den jeweiligen Kursleiterinnen und Kursleitern angefragt werden.

Für Fragen zum Haus Sonnenuhr steht Monica Kleiner telefonisch unter der Nummer 07541 / 203 3111 oder per E-Mail m.kleiner@friedrichshafen.de von Dienstag bis Donnerstag, jeweils von 8 bis 12 Uhr, zur Verfügung.