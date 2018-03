Im Seniorentreff „Haus Sonnenuhr“ in der Häfler Paulinenstraße ist am Montag ein Reparatur-Café eröffnet worden. Am Einführungstag brachten sehr viele Besucher ihre tragbaren Haushaltsgeräte in die Reparaturwerkstatt des Seniorentreffs. Träger des Projektes ist der BUND Friedrichshafen, die Stadt Friedrichshafen und das Seniorentreff „Haus Sonnenuhr“.

Auch Eugen Strohbeck, Mitglied beim BUND Friedrichshafen, brachte seine alte Kurbellampe in die Werkstatt des Cafés. „Ich finde es gut, dass man Sachen, die man sonst wegwerfen würde, hier reparieren lassen kann. Die Lebensdauer von Haushaltsgeräten zu verlängern, ist so wichtig, wie Metalle aus alten Geräten zurückzugewinnen“, erläuterte er.

„Wie verlieren Ressourcen und diese sind knapp“, stimmte Thorsten Philipp, Vorsitzender vom BUND Friedrichshafen, mit ihm überein. „Haushaltsgeräte werden oft entsorgt, weil eine Reparatur oft teurer ist als eine Neuanschaffung. Mit dem Reparatur-Café ändern wir das“, erklärte Philipp.

Elf ehrenamtlich arbeitende Reparaturhelfer, die zum Teil im Ruhestand sind, sollen laut Reparaturhelfer Günter Wolff in der Werkstatt im Haus Sonnenuhr zukünftig bei Reparaturen aushelfen. „Es ist ein generationenübergreifendes Projekt. Wir setzen keine Altersgrenze und wir laden deshalb auch Jugendliche dazu ein, ihre Sachen in die Werkstatt zu bringen“, sagte Tanja Abele, Familienbeauftragte der Stadt über das Projekt.

„Wenn jemand sein Haushaltsgerät in die Werkstatt bringt, soll er es gemeinsam mit dem Reparaturhelfer wieder in Gang bringen. So lernt er, eigenständig Reparaturen vorzunehmen. Wir übernehmen allerdings keine Garantie dafür, dass das im jedem Fall funktioniert,“, meinte Judith Knacke, Seniorenbeauftragte der Stadt.

Zu den immer noch berufstätigen Reparaturhelfern gehört Wolfgang Wehrle. Der ausgebildete Rundfunk- und Fernsehmechaniker arbeitet beim Luft- und Raumfahrtunternehmen Hensoldt, die einen großen Teil der Ausrüstung der Werkstatt wie Computer und Messgeräte zur Verfügung gestellt hat. Auch von anderen Unternehmen kamen Spenden für die Werkstatt wie zum Beispiel Lötkolben.

Das erste Gerät, das Wehrle gestern reparieren sollte, war ein CD-Radiorekorder. Neben ihm saß Leiv Tholander, der ebenfalls zum Reparaturteam gehört. Tholander hat sogar in den ersten Jahren seines Ruhestands eine Ausbildung zum Uhrmacher erfolgreich absolviert.

Das Reparatur-Café ist jeden ersten Montag im Monat von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Fällt der erste Montag auf einen Feiertag, ist das Reparatur-Café in der Regel am folgenden Montag zu den gleichen Zeiten geöffnet. Am besten informiert man sich dann aber unter der Internetadresse www.bund.friedrichshafen.de/reparaturcafe über die Öffnungszeiten.