In einem Haus mit mehreren Wohnungen in der Reichenaustraße in Konstanz hat es am Donnerstag gegen 6 Uhr gebrannt. Inzwischen sei das Haus geräumt und das Feuer gelöscht, teilt eine Polizeisprecherin mit.

Drei Menschen seien leicht verletzt. Zum Ausmaß des Schadens am Haus und zur Ursache des Feuers konnte die Sprecherin noch keine Angaben machen. Die Reichenaustraße (B33) sei derzeit stadtauswärts noch gesperrt.