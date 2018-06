Hauptschulprüfungen: Nach Deutsch kommt Mathe

Mit den Hauptschul- und Werkrealschulprüfungen enden die Abschlussprüfungen an den Schulen Baden Württembergs. Am Dienstag haben die Hauptschüler ihre schriftlichen Deutscharbeiten geschrieben, heute schreiben die Werkrealschüler. Jeweils dienstags und mittwochs werden in der kommenden Woche noch Mathematik und in der darauf folgenden Woche Englisch geschrieben. Dabei haben alle Schüler bereits eine mündliche Englischprüfung abgelegt.

„Ich bin ganz zufrieden“, sagt Mehmet Akif. Die Aufgabe in Deutsch sei weniger schwer, als erwartet gewesen. Zu einem Text über Jugendliche und deren Medienverhalten hatten die Schüler sowohl Fragen zu beantworten als auch einen Vortrag zu schreiben, der an einem Elternabend gehalten werden könnte. Um die Vorgabe zu erfüllen, müssen die Schüler in der Lage sein, den Text zu analysieren und zu bewerten sowie Fakten und Meinungen herauszuarbeiten. 150 Wörter waren als Minimum vorgegeben, Mehmet Akif hat es mit 342 Wörtern geschafft und ist mit sich zufrieden, „obwohl Deutsch nicht mein Lieblingsfach ist“.

Das sei WZG, zu gut deutsch: Welt, Zeit und Gesellschaft, eine Mischung aus Geschichte und Politik. Insgesamt rechne er mit einer guten Note, da er im Anschluss die Werkrealschule besuchen möchte, sind die Leistungen in den Hauptfächern besonders wichtig.

Der vierzehnjährige Holger Bischof ist ebenfalls mit sich zufrieden. „Eigentlich war die Arbeit einfach, es gab nur eine kniffelige Stelle“, meint er und hofft eben, dass er über diese Textstelle nicht gestolpert sei. Er lässt sich seine Zukunftswünsche noch offen und sieht für sich zweierlei Wege. „Entweder mache ich die Werkrealschule oder eine Ausbildung zum Elektroniker“, letzteres auch im Hinblick darauf, später mit Informatik weiter machen zu können.

Auch Sema Eköz ist mit ihrer Arbeit zufrieden, hat aber „das Angstfach Mathe“ noch vor sich, ebenso wie die beiden zuvor befragten Schüler. Lediglich Julia Bitsch macht sich um Mathe keine Gedanken. „Das ist nicht schwer“, meint sie. Gut für sie, denn wenn sie ihrem Beruf als Raumausstatterin nachkommen will, ist es von Vorteil mit Zahlen umgehen zu können.

Kontakte zu Firmen

„Für die berufliche Ausbildung ist Mathe generell ein wichtiges Fach“, sagt Christoph Danielczyk. Er begleitet an der Pestalozzi Schule die Schüler in ihrer Berufswahl und hält Kontakte zu den Firmen. „Das ist wichtig, damit auch eingeschätzt werden kann, ob der Schüler oder die Schülerin in dem jeweiligen Betrieb klarkommt“, sagt er.

Manche Schüler bräuchten noch ein gewisse Reife, die sie besser zunächst über ein freiwilliges soziales Jahr erwerben könnten. Man dürfe nicht vergessen, dass die Schüler erst 15 oder 16 Jahre jung seien, wenn sie Haupt- beziehungsweise Werkrealschule verlassen und von ihnen verlangt werde, sich in einer Richtung festzulegen. „Das ist schon sehr früh“, meint er. Insgesamt würden viele nach den Prüfungen erst einmal mit Schule weitermachen.