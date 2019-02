Haufenweise Müll an der Promenade – Dieser Herr räumt ihn weg

Wenn er wild verstreuten Müll sieht, schafft er Ordnung. Er, das ist Herr Goldfink aus Friedrichshafen.

Seinen Vornamen will er nicht nennen, denn die volle Namensnennung in der „Schwäbischen Zeitung“ wäre ihm zu eitel. Am Dienstag war Goldfink an der Häfler Uferpromenade aktiv. Vom Ende des Bootsverleihs bis zur Freitreppe sammelte er von der Promenade und vom tiefer gelegenen Uferstreifen allen Müll auf, der ihm ins Auge stach – von der Glasscherbe über Zigarettenkippen bis zur Feuerwerkbatterie.

Müll fürs Auge

Vor den Brüstungspfeilern schichtete Goldfink den Müll auf. So stach die Verschmutzung jedem Passanten ins Auge. Zu seiner Motivation sagt Goldfink: „Ich habe es gern natürlich und sehe das als einen Dienst an der Erde.“ Den Müll zu den einzelnen Mülleimern zu schaffen, nahmen ihm die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs ab. Sie richteten gerade die Beete. Goldfink war froh darüber: „Ich habe ja keine Schaufel dabei.“