Harmonika Orchester Fischbach startet durch in 2022

Im Juli gestaltete das Harmonika Orchester Fischbach (HOF) ein Promenadenkonzert in der Konzertmuschel in Friedrichshafen. Mit neuem Dirigenten Winfried Gipser hatten alle Spieler nach erzwungenen 2 Jahren Corona-Pause viel Freude und Spaß am Auftritt.

Bei herrlichem Wetter wurde ein buntes Programm mit bekannten und auch weniger bekannten Melodien am Bodenseeufer präsentiert – das Publikum war begeistert.

Trotz Ferienzeit und derzeit herrlichem Sommerwetter wurde vom Orchester für dieses Jahr beschlossen auch in den Ferien weiter zu proben. Der Grund dafür ist das besondere Jahr. Das Orchester besteht bereits seit 1952 – also wird in 2022 das 70. Jubiläum gefeiert. Hierzu ist am 19. November ein Jubiläumskonzert in Fischbach geplant.

Falls alte HOF/Accordia92 Orchesterspieler, und natürlich auch alle anderen Akkordeonspieler, Lust haben mitzuwirken, freut sich das HOF über eine Verstärkung. Geprobt wird immer freitags in Fischbach im Alten Schulhaus in der Meersburger Straße 7. Kontaktaufnahme vorher am besten über die HOF E-Mail: mail@hof-fischbach.de.

Zur Auffrischung der Kenntnisse und auch für Anfänger sind in der musikalischen Ausbildung noch Plätze frei. Angeboten wird die Ausbildung an verschiedenen Instrumenten. Unterrichtet wird im Einzelunterricht oder in 2er-Gruppen durch unseren Ausbilder Werner Kopp und seiner Frau Katharina Rauscher-Kopp (kopp@musik-muehle.de).

Weitere Informationen zum Orchester und zum Unterricht finden sich auch auf der Homepage: hof-fischbach.de