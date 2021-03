Harmonika-Orchester Fischbach hofft auf baldmöglichste Rückkehr zu den Proben

Im März hat die Hauptversammlung des Harmonika-Orchesters Fischbach stattgefunden – coronabedingt in einem Onlineformat. Die Corona-Pandemie sorgte dafür, dass die Veranstaltungen im Jahr 2020 abgesagt werden mussten. Mit dem Ende der Pandemie hofft das Orchester, bald wieder mit den Proben beginnen zu können.

Zuallererst dankte der Vorsitzende Michael Veit der Stadt Friedrichshafen für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung im Corona-Jahr 2020. Im Anschluss folgten der Rückblick auf das Jahr 2020 sowie die Berichte von Vorstand, Dirigent und Kassierer.

Nach dem Verbot von Orchesterproben aufgrund der Corona-Verordnung im März 2020 sei das Vereinsleben im vergangenen Jahr zum größten Teil zum Erliegen gekommen, heißt es in der Pressemitteilung. Alle vereinbarten Termine für Platzkonzerte im Bodenseekreis wurden von den Gemeinden abgesagt. „Nach den Lockerungen im Frühsommer konnte glücklicherweise ein Ensemble zusammengestellt werden, um coronakonform wenigstens die Trauerfeiern von zwei verstorbenen Orchesterspielern musikalisch zu begleiten“, heißt es weiter in dem Bericht.

Wie in den vergangenen Jahren auch nahm der Akkordeon-Schüler Milan Knesevic wieder erfolgreich bei den Ausscheidungswettbewerben bei „Jugend Musiziert 2020“ teil. Milan Knesevic hatte sich der Pressemitteilung zufolge beim Regional-Wettbewerb „Jugend Musiziert“ in Friedrichshafen für den Landeswettbewerb qualifiziert. Letztlich wurden der Landeswettbewerb und der Bundeswettbewerb in Freiburg aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Nach den Sommerferien hätten alle die Hoffnung gehabt, dass es mit den Proben wieder weitergehen würde – doch dann folgte der zweite Lockdown. Auch die Weihnachtsfeier erfolgte demzufolge digital. Dank einer perfekten Vorbereitung durch zwei Spielerinnen des Vereins – Ute und Elke – wurde die Feier noch ein schöner und versöhnlicher Jahresabschluss für das Orchester, heißt es weiter in der Mitteilung.

Für dieses Jahr sind bereits Kurkonzerte mit verschiedenen Tourist-Informationen vereinbart „Alle hoffen dass diese Konzerte stattfinden können und der Probenbetrieb schnell wieder aufgenommen werden kann“, so die Verantwortlichen des Orchesters. Nach der aktuellen Ausgangslage für den künftigen Umgang mit der Corona-Pandemie wurde von dem Orchester in der Versammlung die weitere Probenarbeit diskutiert sowie eine Änderung in der Orchesterleitung besprochen.

Spieler immer gesucht

Das Harmonika-Orchester ist immer auf der Suche nach Akkordeonspielern, die im Orchester mitspielen möchten. Wer Interesse hat, kann sich an die auf der Homepage genannten Ansprechpartner wenden oder den Kontakt mit dem Orchester aufnehmen unter:

Die Hauptprobe findet – allerdings zurzeit nicht wegen der Corona-Pandemie – immer donnerstags von 20.15 bis 21.45Uhr im Probenraum des Orchesters in der Alten Schule in Fischbach in der Meersburgerstraße 7 statt.