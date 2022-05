Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Hauptversammlung des Harmonika-Orchesters fand am 15. Mai statt. Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Michael Veit und dem Dank an die Stadt Friedrichshafen für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung im vergangenen Corona-Jahr folgte der Rückblick auf das Jahr 2021.

Im Frühjahr 2021 übernahm Winfried Gipser die Leitung des Orchesters. Bedingt durch die Corona-Pandemie wurden keine Konzerte abgehalten. Der Probenbetrieb konnte jedoch unter den geltenden Hygienebestimmungen glücklicherweise wieder aufgenommen werden. Auch konnte im Dezember die jährliche Weihnachtsfeier gemeinsam abgehalten werden.

Hervorzuheben ist die erfolgreiche Teilnahme des Akkordeon Schülers Milan Knesevic beim Akkordeon Musikpreis, der 2021 digital durchgeführt wurde. Milan erreichte mit seiner Schwester Maja 41 von 50 Punkten und damit einen 2. Preis mit Urkunde und Pokal.

Nach dem Rückblick und den offiziellen Berichten der Vorstandschaft und des musikalischen Leiters standen Neuwahlen auf der Agenda. Es wurden Michael Veit als 1. Vorsitzender, Irene Gipser als Kassier sowie Karsten Harder als Schriftführer einstimmig durch die Hauptversammlung wiedergewählt. Neu in den Vorstand wurde Kathrin Rausch ebenfalls einstimmig als 2. Vorsitzende gewählt.

Nach den Neuwahlen erfolgte eine Vorschau auf das Jahr 2022. Ein Promenadenkonzert in Friedrichshafen am 23. Juli ist vorgesehen und da in 2022 der Verein sein 70-jähriges Jubiläum feiert ist am 19. November ein Jubiläumskonzert in der Festhalle in Fischbach geplant.

Auf der Homepage (https://www.hof-fischbach.de) des Harmonika-Orchester Fischbach e.V. sind aktuelle Informationen/Berichte über das Orchester, Kontaktadressen und Konzerttermine zu finden.

In der musikalischen Ausbildung sind noch Plätze frei. Unterrichtet wird im Einzelunterricht oder in 2er-Gruppen durch unseren Ausbilder Werner Kopp und seiner Frau Katharina Rauscher-Kopp. Weitere Informationen zum Unterrichtsangebot, den Unterrichtszeiten sowie dem Unterrichtsort, können direkt bei Werner Kopp (Email: kopp@musik-muehle.de) erfragt werden.

Das Harmonika-Orchester ist immer auf der Suche nach Akkordeon Spielern die mitspielen möchten. Wer Interesse hat kann gerne per Email (mail@hof-fischbach de) Kontakt mit dem Orchester aufnehmen.