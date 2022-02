Harmonika-Club Friedrichshafen spendet an Amalie

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einem pandemiebedingten Ausfall im Jahr 2021 konnten die Mitglieder und Angehörigen des Akkordeonorchesters des Harmonika-Clubs (HCF) Friedrichshafen die Familie Arnold vom gleichnamigen Obsthof aus Kluftern im vergangenen Jahr wieder bei ihrer alljährlich stattfindenden Scheunenweihnacht am dritten Adventswochenende unterstützen. Zum Verkauf von Christbäumen und Weihnachtsdekoration aus Holz bot Familie Arnold Apfelpunsch und Waffeln gegen eine freiwillige Spende an, deren Ausgabe erneut der Harmonika-Club Friedrichshafen übernommen hat. Einen Teil der Einnahmen wird der HCF für die im Sommer 2022 anstehende Konzertreise verwenden. Wie auch in den vergangenen Jahren wurde aber auch ein Teil des Geldes an den ambulanten Kinderhospizdienst Amalie gespendet, der im Bodenseekreis Familien mit einem lebensverkürzend erkrankten Kind oder Jugendlichen begleitet, berät und unterstützt. Die Spende an Heike Lander überreichten die Vorsitzende des HCF, Sabine Städele, der zweite Vorsitzende des HCF, Roland Kiefer, und Bettina Arnold vom Obsthof Arnold.