Harmonika Club Friedrichshafen ehrt seine Jubilare

Bei der Jahreshauptversammlung des Harmonika-Clubs Friedrichshafen in der Krone in Schnetzenhausen blickt die Vorsitzende des Vereins Sabine Städele auf ein schwieriges Jahr zurück. Bis auf eine durchgeführte Probe im Herbst letzten Jahres musste der Probenbetrieb seit Beginn der Pandemie leider vollständig eingestellt und alle geplanten Auftritte abgesagt werden. Dennoch konnte eine kleine Gruppe von Spielerinnen und Spielern zusammen mit dem Dirigenten Wolfgang Zysk vier Gottesdienste in drei verschiedenen Kirchen musikalisch umrahmen. Auch die überwiegend aus älteren Mitgliedern bestehende diatonische Spielgruppe unter der Leitung von Renate Fiederer, die in den vergangenen Jahren bei Auftritten in den Seniorenstiften in und um Friedrichshafen begeisterte Zuhörer fand, musste eine Vielzahl an geplanten Auftritten absagen. Der Bericht des Kassiers fiel in diesem Jahr trotz fehlender Auftritte finanziell gesehen positiv aus, da der Verein einige Zuschüsse erhalten hatte.

Anschließend erfolgten die Ehrungen, die in diesem Jahr aufgrund der Zusammenlegung der Ehrungen aus dem Jahr 2019 und 2020 besonders zahlreich ausfielen. Es konnten zudem zwei Ehrungen für eine 70-jährige Mitgliedschaft vergeben werden.

Zwischen den einzelnen Tagesordnungspunkten spielte ein Quintett, bestehend aus vier Spielerinnen und Spielern des Akkordeonorchesters sowie dem Dirigenten Wolfgang Zysk selbst, einige Stücke aus dem anspruchsvollen und abwechslungsreichen Repertoire.

Der nächste anstehende Termin des Akkorden-Orchesters ist das Frühjahrskonzert am 09.04.2022 im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen zusammen mit dem Gospelchor Deggenhausertal.