Hanseatisches Frühstück am Hafen

Wie schön - mal wieder ein fröhliches Fest nach all dem Lockdown! Die Mitglieder der beiden Wassersportvereine im Hinteren Hafen, SMCF und ESV, trafen sich am Samstag, den 25. September 2021 um 10:00 Uhr am Clubhaus des ESV zu einem hanseatischen Frühstück. Die beiden Clubfahnen strahlten am Clubhaus um die Wette und bald versammelten sich fast 80 Clubmitglieder.

Alle Besucher von ESV und SMCF hatten ihren 3G-Nachweis dabei und bekamen am Eingang knusprige Blätterteigfischle gereicht. Sonnenblumen im Steinkrug neben Desinfektionsspray. Im Clubhaus wurden fleißig Fischbrötchen belegt: Bio-Salatblatt mit Matjesfilet oder Bismarckhering und frisch gehobelten Zwiebeln oder Krabbenbrot. Passend zum hanseatischen Fischessen standen nordisches Pils und Korn bereit. Als Dessert gab's Quarkcreme mit roter Beerengrütze und Hefezopf zum Kaffee. Dazu kamen Seemannslieder aus der Musikbox – zum Teil mit live-Geigenbegleitung! Um 13 Uhr dachte noch kaum jemand an Aufbruch. Erst am späteren Nachmittag leerten sich die Bänke.

Die Anwesenden waren sich einig, die Veranstaltung zur Tradition zu machen. Gerhard Spengler, Vorstand Veranstaltungen beim SMCF und seine Frau Gerdi, die gemeinsam mit dem ESV das Fest organisierten, bedanken sich bei allen Helfern aus beiden Vereinen und freuen sich schon auf die nächste gemeinsame Veranstaltung.