Hans Schnier leidet an einer verlogenen Gesellschaft

Mit seiner eigenen Spielfassung von Heinrich Bölls Roman „Ansichten eines Clowns“ hat das „theater 89“ aus Berlin am Dienstag, 9., und Mittwoch, 10. Januar, den Bahnhof Fischbach gut gefüllt.

Der Literatur-Nobelpreisträger von 1972 ist in Vergessenheit geraten, zu Unrecht, wie die Dramatisierung eines seiner wichtigsten Romane zeigt. An Aktualität hat der Roman, der einen Zeitraum von dreieinhalb Stunden umfasst und durch zahlreiche Telefonate mit Rückblenden aufgebrochen wird, nichts verloren. Es gibt immer wieder Systemwechsel, radikale Umbrüche in der Gesellschaft. Es gibt immer viele, die sich danach allenfalls kurz schütteln und dann wieder oben schwimmen. Wendehälse nannte man sie nach dem Ende der DDR, mit deren Geschichte sich gerade das Berliner Theater schon intensiv beschäftigt hat.

Ein junger Mann steigt aus

Heinrich Böll lässt seinen Protagonisten Hans Schnier, einen jungen Mann aus bester Familie, zum Aussteiger werden, zum Clown. Aus der Bahn geworfen ist er am Ende, taugt nicht einmal mehr als Clown, ertränkt seine Wut im Alkohol. Er telefoniert, weil er dringend Geld braucht, wird aber abgewiesen. Er passt nicht in die Wirtschaftswunderwelt. Das Theater bringt die Hauptfigur gleich dreifach auf die Bühne. Als älteren, ruhig gewordenen Erzähler (Matthias Zahlbaum) – offenbar hat er zuletzt doch noch seinen Platz gefunden –, als verletzten, zornigen 27-Jährigen, der im Alkohol ertrinkt und seine Umgebung mit hellsichtigen, sarkastischen Beobachtungen, mit bohrenden Fragen konfrontiert (Pit Bukowski), als Neunjährigen (Leonhard Geffke), der in seiner Familie Kälte, Bigotterie und Heuchelei erfährt. Die Gleichzeitigkeit der Figuren schafft eine Künstlichkeit, die verfremdet. Aber sie droht zum Selbstläufer zu werden. Ebenso dass Vater und Mutter vom selben Schauspieler (Bernhard Geffke) gespielt werden: Traurige Clowns mit weiß geschminktem Gesicht auch sie.

Gesinnungen – keine Frage der Überzeugung, sie dienen den Menschen einzig dazu, ihren Träger oben schwimmen zu lassen. Aus der Mutter, die einst die „jüdischen Yankees“ verdammte, ist die „Präsidentin des Zentralkomitees der Gesellschaften zur Versöhnung rassischer Gegensätze“ geworden.

Dass aus schneidigen Nazis wie dem Jungscharführer Kalick (in mehreren Rollen Johannes Achtelik) ohne Probleme wichtige Mitglieder der Nachkriegsgesellschaft wurden, wird dem Zuschauer hier sehr direkt vor Augen geführt. Und doch ist die Anklage in Bölls Roman direkter, packender als in dieser Bühnenfassung. Das Leiden des Protagonisten an seiner Umwelt wird durch die Verfremdungen des Theaters nicht glaubhafter, es wird theatralischer. Das aber tut der schauspielerischen Leistung keinen Abbruch: Die Darsteller haben voll überzeugt, gerade auch als Ensemble und in einem Bühnenbild mit eingerissenen, eingetretenen Wänden, das die Jämmerlichkeit der neuen Welt hart am Rande der Karikatur angesiedelt hat.