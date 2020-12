Am ersten Adventswochenende hat die evangelische Kirchengemeinde Manzell nach 30 Dienstjahren ihren Mesners Hans Filp verabschiedet. Wegen der Infektionsschutzmaßnahmen war es ein Abschied auf Raten: Gleich in zwei Gottesdiensten schickten die Gemeinde und langjährige Weggefährten den gebürtigen Siebenbürger in den verdienten Ruhestand.

1990 war Hans Filp mit seiner Familie in die Hausmeisterwohnung in der Linzgaustraße gezogen. Kirche, Gemeindehaus und der Kindergarten unterm Regenbogen waren seither die Betätigungsfelder des gelernten Maschinenschlossers. Für alle Probleme fand er mit Engagement und Improvisationsgeschick eine Lösung. schreibt die Kirchengemeinde in einer Pressemitteilung. „Egal wo’s brennt: Der Hans, der rennt!“ – so brachte es die Musikgruppe auf dem Kirchplatz in ihrem Abschiedslied auf den Punkt. In ihren Grußworten dankten Pfarrerin Hornung sowie ihre Vorgängerin, Dekanin Vogel-Hinrichs, der Kirchengemeinderatsvorsitzende Thomas Hess und seine Vorgänger Reinhard Schuon und Siegfried Mast dem Mesner für seine Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft, für sein Können und seine verantwortungsvolle Arbeit: „Lieber Hans, du hast unserer Gemeinde gut getan!“

Im Abschiedsgottesdienst saß Hans Filp mit seiner Frau in der ersten Reihe. Lieber hätte er in der letzten gesessen, auf seinem angestammten Platz neben dem Eingang. Gerührt von dem emotionalen Abschied übergab er seinen Kirchenschlüssel an die neue Mesnerin Jessica Winkler, die ihm im Austausch dafür einen selbstgebackenen Schlüssel „zum Aufessen“ überreichte.

Hans Filp, der sagt, dass ihm in seinem Beruf die Begegnungen mit den Menschen am meisten Freude machten, bedankte sich bei der Gemeinde und bei den drei Geistlichen, die ihn geprägt hätten: der im vergangenen Jahr verstorbene Hans-Martin Breuning, Kerstin Vogel-Hinrichs und Gertrud Hornung.

Zum Schluss wurde ihm und allen Anwesenden von Kindergartenleiterin Elisabeth Klann der Segen gesungen: „Gute Wünsche, gute Worte wollen dir Begleiter sein, doch die besten Wünsche münden alle in den einen ein: Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinem Frieden, was auch immer du tust.“