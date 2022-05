Hangar R wird zur Arena: Der VfB Friedrichshafen kehrt an den Bodensee zurück

Nach zwei ungewissen Jahren mit einem einjährigen Gastspiel in Neu-Ulm kehrt der Volleyballsport an den Bodensee zurück. Das teilt der VfB Friedrichshafen in einer entsprechenden Pressemitteilung auf seiner Website mit. Am Montagnachmittag hat der Gemeinderat der Stadt dem VfB Friedrichshafen demnach grünes Licht gegeben, den Hangar R am Flughafen Friedrichshafen in eine Volleyballarena umzubauen. Dafür erhalten die Häfler Volleyballer einmalig einen Zuschuss von 1,8 Millionen Euro. Für mindestens drei Jahre wird der Hangar die Heimspielstätte der Profivolleyballer und der Volley YoungStars.

Neben den Profis werden auch die Volley YoungStars dort trainieren und ihre Heimspiele austragen, heißt es in der Mitteilung. Die Volleyball-Bundesliga habe dafür schon ihre Zustimmung erteilt. „Wir sind froh und dankbar, dass der Gemeinderat damit ein deutliches Zeichen für unseren Sport in Friedrichshafen gesetzt hat“, sagt VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt. „Es gibt uns ein gutes Gefühl, wieder nach Hause zu kommen.“

Drei Jahre zur Heimat auf Zeit

Nach einer Spielzeit in der Messehalle A1 und einer Saison in der ratiopharm arena Ulm/Neu-Ulm ist das Nomadentum für den Volleyballsport nun vorbei. Zunächst einmal wird die Flugzeughalle drei Jahre zur Heimat auf Zeit. Möglich gemacht hat das die Flexibilität am Bodensee-Airport, lautet es in der Presseinformation. Geschäftsführer Claus-Dieter Wehr und sein Team haben dafür in den vergangenen Tagen und Wochen eng mit den Häfler Volleyballern zusammengearbeitet, so der VfB in seiner Mitteilung weiter.

„Wir freuen uns, dass es gemeinsam mit der Stadt gelungen ist, in so kurzer Zeit eine neue Spielstätte für den VfB auf dem Flughafengelände auf den Weg zu bringen. Die nächsten Monate bis zum ersten Aufschlag am Flughafen bedürfen zwar noch zahlreicher Anstrengungen hinsichtlich Planung und Baumaßnahmen, die wir aber gerne für den Profi- und Amateursport der Region in Angriff und in Kauf nehmen“, erklärt Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer des Bodensee-Airports.

Wir brauchen Licht, Kabinen und alles, was eben dazu gehört. Thilo Späth-Westerholt

Insgesamt wird das Projekt mit 1,8 Millionen Euro für den Umbau des Hangars in eine Volleyballhalle bezuschusst. „Dabei geht es vor allem um bauliche Veränderungen und auch darum, das Gebäude für die Zeit der Anmietung aus dem Sicherheitsbereich herauszulösen“, erklärt Späth-Westerholt. „Wir werden eine Tribüne einziehen, den Volleyballboden legen – wir brauchen Licht, Kabinen und alles, was eben dazu gehört.“ Wie lange die Umbauarbeiten dauern, vermag der Geschäftsführer nicht zu sagen. „Wir legen aber jetzt sofort los und hoffen, dass wir zur Vorbereitung im Herbst mit dem Training dort beginnen können.“

Zeit auf dem Messegelände endet

Ob der Hangar R, der ungefähr 1000 Zuschauer fassen wird, auch für die CEV Champions League ausreichend ist, steht noch nicht fest. Für Europas Oberhaus könnten die Häfler dann wieder in die ratiopharm arena ausweichen, wo „wir toll aufgenommen wurden“, wie Späth-Westerholt sagt. „Sowohl die Mitarbeiter in der Arena als auch die Zuschauer an der Donau haben große Begeisterung für unseren Sport gezeigt.“ Auch die Zeit auf dem Messegelände endet damit für den VfB Friedrichshafen. „Die Messe hat uns nach Schließung der ZF Arena sofort geholfen und eine Halle zur Verfügung gestellt, das war nicht selbstverständlich“, bilanziert Thilo Späth-Westerholt. „Auch dafür möchte ich mich bei der Messe und den Mitarbeitern bedanken.“