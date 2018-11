Ein 32-jähriger Mann, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen vier Uhr in der Frühe einer 20-Jährigen die Handtasche entwendet hatte, konnte bereits kurze Zeit später gegen 4.45 Uhr in einer Gaststätte in der Friedrichstraße festgenommen werden. Durch ein Ortungssystem konnte die Frau nämlich in Erfahrung bringen, wo sich ihr Handy befand und alarmierte daraufhin sofort die Polizei. In der Gaststätte konnten bei dem 32-Jährigen dann auch prompt das Handy und ein Autoschlüssel, der sich ebenfalls in der Handtasche befand, aufgefunden werden. Die Handtasche selber hatte der Mann nicht mehr bei sich.

Während der Anzeigenaufnahme meldete sich dann auch noch eine Gaststättenbesucherin bei den Beamten. Sie hatte bemerkt, dass ihr Handy fehlte.

Das Handy dieser Frau konnte bei einer Suchaktion der Polizei ganz in der Nähe des 32-Jährigen am Boden liegend aufgefunden werden. Der Mann muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.