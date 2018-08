Handy verloren: Selfie überführt vermeintlichen Dieb

Eine Frau verliert ihr Smartphone, doch der vermeintliche Dieb macht es ihr und der Polizei einfach: Er schießt mit dem Handy einfach ein Bild von sich, das die Frau automatisch bekommt.

Eine 29-jährige Frau hat in einem Zug im Stadtbahnhof Friedrichshafen ihr Mobiltelefon im Wert von circa 700 Euro liegengelassen. Als sie den Verlust bemerkte, aktivierte die Fru die Ortungsfunktion des Handys und stellte fest, dass sich das Telefon im Stadtgebiet von Friedrichshafen befindet.

Der Träger des Telefons war offenbar recht begeistert von dem Gerät und machte daher mit der eingebauten Kamera auch gleich ein Selbstporträt. Ob der Mann wusste, dass dieses Porträt vom schlauen Telefon automatisch auch an die Eigentümerin übermittelt wurde, fragt die Polizei in ihrem Pressebericht.

Jedenfalls war die Eigentümerin nun plötzlich im Besitz eines Lichtbilds des aktuellen Besitzers ihres Telefons. Danach war das Telefon dann ausgeschaltet und konnte nicht mehr geortet werden. Die Frau hatte das Foto des Mannes allerdings bereits gesichert und informierte die Bundespolizei am Stadtbahnhof Friedrichshafen. Die Beamten dort gingen sofort in die Fahndung nach dem Abgebildeten.

Wie es der Zufall so will, war es dann die Eigentümerin selbst, die den neuen Besitzer ihres Telefons am nächsten Morgen am Stadtbahnhof wiedererkannte. Die herbei gerufenen Bundespolizisten brauchten nicht lange, um festzustellen, dass der 26-Jährige tatsächlich die Person auf dem Handy-Foto war.

Der Mann räumte ein, im Besitz des Telefons zu sein und gab es schließlich an die Bundespolizei wieder heraus. Telefon und Eigentümerin sind mithin wieder vereint, heißt es im Pressebericht weiter. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren von der Bundespolizeiinspektion Konstanz eingeleitet.