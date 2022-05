Handy und Laptop aus Wohnung gestohlen

Ein iPhone 11 und ein MacBook hat ein Unbekannter am Montag laut Polizeibericht zwischen 21.45 Uhr und 22.10 Uhr aus einer Wohnung in der Uhlandstraße gestohlen. Angaben des Bewohners zufolge habe der Täter die Wohnung unbemerkt durch die geöffnete Terrassentüre betreten und die auf dem Esstisch liegenden Geräte im Wert von rund 1500 Euro an sich genommen. Im Anschluss sei der Unbekannte unerkannt geflüchtet. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Diebstahls und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07541/7010 entgegen.