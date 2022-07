Handy gestohlen und entsorgt

In der Straße Am Riedlewald ist einem 50-jährigen Mann am Dienstag gegen 18.45 Uhr das Handy gestohlen worden, wie die Polizei mitteilt. Der Mann war dort mit seinem Fahrrad unterwegs, als ihn zwei Motorroller passierten. Dabei soll der Sozius auf einem der Roller ihm das Mobiltelefon aus der Gürteltasche gestohlen und es, nach kurzer beschleunigter Flucht in Richtung Margaretenstraße, in einem Gebüsch entsorgt haben. Der Tatverdächtige soll etwa 16 bis 20 Jahre alt sein und eine untersetzte Figur haben. Weiter ergab sich der Verdacht, dass das am schwarzen Motorroller angebrachte Kennzeichen gestohlen war. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.