Handwerkskonjunktur kommt in Schwung

Die Einschränkungen der Corona-Krise für das regionale Handwerk sind im zweiten Quartal 2021 weiter spürbar – trotz niedriger Inzidenzen und zunehmender Erfolge beim Impfen. Das berichtet die Handwerkskammer Ulm in einer Pressemitteilung. Die Geschäftslage der Betriebe habe sich aber dennoch deutlich gebessert. „Die Konjunkturkurve des Handwerks zeigt wieder nach oben und die Stimmung hellt sich vielerorts merklich auf. Die Lage und die Aussichten unserer Mitglieder machen wieder Freude“, so Joachim Krimmer, Präsident der Handwerkskammer Ulm.

In der aktuellen Konjunkturumfrage der Handwerkskammer Ulm bezeichnen laut Mitteilung 63 Prozent der Befragten ihre Geschäftslage als gut, darunter vor allem das Ausbauhandwerk, das Bauhauptgewerbe sowie die Handwerke des gewerblichen Bedarfs. Knapp 15 Prozent sprechen hingegen von einem schlechten Geschäftsverlauf.

Zum Vergleich: Vor einem Jahr sind 47 Prozent mit ihrer Geschäftslage zufrieden gewesen und 28 Prozent unzufrieden. Auch die Geschäftserwartung der Handwerksbetriebe ist im Vergleich zum Vorjahresquartal gestiegen. Von einer Verbesserung der Geschäftslage geht aktuell ein Drittel der Befragten (33 Prozent) aus, im Vorjahr waren es etwas weniger (30 Prozent). Mehr als die Hälfte (61 Prozent) der Befragten rechnen nicht mit einer Veränderung der aktuellen Geschäftsentwicklung. Im Vorjahr waren es laut IHK 55 Prozent. Nur rund sechs Prozent der befragten Betriebe befürchten hingegen eine Verschlechterung, im Vergleichsquartal lag der Wert noch mehr als doppelt so hoch bei 15 Prozent.

Betriebe rechnen mehrheitlich mit verbesserter Auftragslage

Die Auftragsentwicklung der regionalen Handwerksbetriebe habe laut Pressemitteilung im zweiten Quartal dieses Jahres zum Vergleichsquartal 2020 spürbar an Dynamik gewonnen. So berichtet fast die Hälfte von volleren Auftragsbüchern in den Monaten April bis Juni. Im Vorjahr waren es 21 Prozent. Nur elf Prozent der Befragten mussten Auftragseinbußen verkraften, waren es im 2020 noch 43 Prozent.

Damit stehen die Betriebe zwischen Ostalb und Bodensee mit ihrer Auftragslage erneut besser da als der Landesdurchschnitt, so die IHK in der Mitteilung. Die regionalen Betriebe sehen die Auftragslage in den kommenden Wochen und Monaten mehrheitlich positiv und blicken zuversichtlich nach vorne.

Im kommenden Quartal rechnen die Handwerksbetriebe im Kammerbezirk Ulm mit weiter steigenden Auftragszahlen. Ein höheres Auftragsaufkommen erwarten demnach rund 36 Prozent der Befragten (Vorjahr: 32 Prozent). Knapp 16 Prozent der Betriebe (Vorjahr: 17 Prozent) gehen hingegen von geringeren Auftragseingängen aus. „Es ist Sommer, auch konjunkturell, unsere Betriebe sind kräftig. Allein, was viele bremst beim Abarbeiten, ist die Mangelsituation bei vielen Materialien. Da muss gegebenenfalls auch die Politik ran“, sagt Krimmer.

Einstellungsfreudige Betriebe: Beschäftigtenzahl steigt

Die Kapazitätsauslastung hat sich im zweiten Quartal 2021 angesichts der dynamischen Auftragslage im Vergleich zum Vorjahr verbessert. Die Anzahl an Betrieben, die über ihre Kapazitätsgrenzen hinaus ausgelastet sind, ist von neun auf 17 Prozent gestiegen.

Gut 37 Prozent der Betriebe konnten ihre Produktionskapazitäten zwischen 81 und 100 Prozent nutzen. Im Vorjahr waren es 34 Prozent. Rund 21 Prozent hatten in den letzten drei Monaten eine mittlere Auslastung, waren es 2020 noch 22 Prozent.

Konjunktursituation im Bodenseekreis

Im Bodenseekreis beurteilen 64 Prozent der Betriebe ihre aktuelle Geschäftslage als gut, 16 Prozent bezeichnen sie als schlecht. 38 Prozent der Betriebe im Bodenseekreis rechnen mit einer Verbesserung der Geschäftslage in den nächsten Wochen, vier Prozent mit einer Verschlechterung. 42 Prozent haben eine aktuelle Auslastung von 80 Prozent oder höher. 80 Prozent der Betriebe wollen ihre Beschäftigtenanzahl beibehalten und weitere 16 Prozent wollen zusätzliches Personal einstellen. Hiervon können insbesondere junge Menschen profitieren. „Jeder, der nach einem handwerklichen Ausbildungsplatz sucht, kann ihn in seiner Region auch finden. Die Karrierechancen im Handwerk sind gerade besser denn je. Es gibt genügend interessante Ausbildungsbetriebe, auf die Jugendliche einfach zugehen und nachfragen können“, sagt der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis, Wolfgang Künze.