Handwerkskammer Ulm warnt vor Impf-Ungleichbehandlung

Die Handwerkskammer Ulm setzt sich per Pressemitteilung dafür ein, dass ihre Handwerksbetriebe im Gebiet von der Ostalb bis zum Bodensee beim betriebsärztlichen Impfen mitberücksichtigt und nicht benachteiligt werden. Mitarbeiter in Handwerksbetrieben können nach aktuell geltender Priorisierung durch Hausärzte, in Impfzentren und demnächst auch von Betriebsärzten geimpft werden. Die Handwerkskammer hat nun Betriebsärzte gelistet, die ein Impfangebot an Betriebe im Kammergebiet machen. Sobald die Impfpriorisierung im Land gänzlich aufgehoben werde, könnten Betriebsärzte alle Impfwilligen eines Betriebs impfen, teilt die Kammer mit.

Neben dem Impfen sei auch der flächendeckende Einsatz von Schnelltests ein wichtiges Instrument im Kampf gegen das Virus. Die Kammer habe für die Handwerksbetriebe frühzeitig Testkontingente gesichert, als die Tests auf dem Markt noch schwer zu beschaffen gewesen seien. Gemeinsam mit den baden-württembergischen Handwerkskammern sei ein Einkaufssystem für Tests aufgebaut worden, bei dem Handwerksbetriebe in Eigenregie direkt über die Website der Handwerkskammer Ulm ihren Bedarf an Tests für ihre Beschäftigten und Kunden einkaufen können. Erste Zwischenbilanz laut Mitteilung: Bislang haben sich rund 1100 Mitgliedsbetriebe insgesamt 72 000 Tests über die Bestellseite beschafft – zu vergünstigten Konditionen und versandkostenfrei.

„Trotz der bereits vielerorts stattfindenden Testungen sowie guter und erprobter Hygienekonzepte können auch in Handwerksbetrieben Infektionsketten entstehen“, so die Mitteilung weiter. Deshalb appelliert die Handwerkskammer Ulm an alle Betriebe und Beschäftigten des Handwerks, vor Ort nach wie vor die geltenden Regelungen und Verordnungen einzuhalten und den Gesundheitsschutz nicht zu vernachlässigen. Gepaart mit flächendeckendem Impfen sei das ein wichtiger Schritt heraus aus der Pandemie.

Doch gerade beim betriebsärztlichen Impfen blieben noch viele Fragen offen. So sei etwa noch unklar, wann genügend Impfstoffdosen verfügbar sind, damit die Betriebsärzte einen wesentlichen Beitrag leisten könnten. Derzeit seien vor diesem Hintergrund noch keine betrieblichen Impfaktionen in der Fläche möglich. „Zudem ist noch nicht geklärt, wie und über wen die Betriebsärzte beliefert werden sollen und wer die Kosten für Arzt und Impfstoff übernimmt“, heißt es in der Mitteilung weiter.