Von den von der Regierung bereitgestellten 25 Milliarden Euro an staatlichen Überbrückungshilfen für Betriebe im Zuge der Corona-Krise sind bislang offenbar erst rund 1,5 Milliarden Euro ausgezahlt worden. Die Handwerkskammer Ulm will die Auszahlung für die Betriebe nun übernehmen, wie sie in einer Pressemitteilung schreibt.

Seit Mitte Juli 2020 können Handwerksbetriebe nicht rückzahlbare Überbrückungshilfen des Bundes in Anspruch nehmen, wenn sie erhebliche Umsatzeinbußen aufgrund der Corona-Krise hatten. Das Bundesprogramm ist bis zum Jahresende verlängert worden. Der Bedarf der Betriebe für diese Unterstützung über die Soforthilfe hinaus sei ungebrochen, schreibt die Handwerkskammer Ulm. Die Kammer kritisiert, dass bislang offenbar erst rund 1,5 Milliarden Euro an Hilfsgeldern an die bedürftigen Betriebe geflossen sind. „Es ist gefährlich, wenn Hilfen laut bereitgestellt werden, aber so mit Bürokratie verquarzt sind, dass sie faktisch nicht existieren“, lässt sich Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm, in der Mitteilung zitieren.

Den Grund für die schleppende Auszahlung sieht die Handwerkskammer in hohen bürokratischen Hürden bei der Antragstellung und Auszahlung. „Anders als bei den Soforthilfeanträgen können die Förderanträge nicht von den Betriebsinhabern selbst und über die Handwerkskammer gestellt werden, sondern müssen von einem Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer beantragt werden. Die Anträge werden rein digital verarbeitet“, schreibt die Handwerkskammer, die im Frühjahr die Bearbeitung der Soforthilfeanträge selbst organisiert habe. Insgesamt seien damals über 55 Millionen Euro zu rund 5500 regionalen Handwerksbetrieben geflossen.

Die Handwerkskammer Ulm fordert nun die Förderbedingungen für die Überbrückungshilfen zeitnah nachzubessern, „bürokratieärmer und schneller“, so die Mitteilung weiter. Die Antragsfrist der ersten Phase der Überbrückungshilfen wurde nach dieser Intervention vom 9. Oktoberum eine zweite Phase bis 31. Dezember verlängert.