Handwerk statt Schulbank

Vom 18. bis 22. Juli haben 16 Schüler des Karl-Maybach-Gymnasiums die Schulbank gegen einen Platz an der Werkbank der Bildungsakademie Friedrichshafen getauscht.

Fünf Arbeitstage in der Steuerungstechnik, Holz- und Metallwerkstatt, das ließen sich die elf Jungen und fünf Mädchen ab Klassenstufe 8 nicht entgehen. Die Schüler investierten sogar ihren freien Seehasenmontag, um an der Berufsorientierung der Handwerkskammer Ulm an der Bildungsakademie Friedrichshafen teilzunehmen. Durch Herrn Daniel Graze, Freier Dozent für Steuerungstechnik, erfuhren die Jugendlichen einiges über die Einsatzmöglichkeiten pneumatischer Schaltungen in der Industrie, die sie an Steckbrettern im Kleinen nachbauen konnten. In der Schreinerei fertigten sie unter Anleitung von Schreinermeister Werner Mendel ein Dame-Spielbrett aus Holzfurnier samt Spielsteinen, was in den Pausen natürlich ausgiebig genutzt wurde, und erfuhren Wissenswertes über die Ausbildung zum Schreiner. Die Meister Otmar Knödler und Fred Park unterstützten die Kleingruppen in der Metallverarbeitung, wo Mühlespiel-Rohlinge gefeilt, entgratet und mit einer Phase versehen wurden. Hier war absolute Genauigkeit gefragt, wie auch beim Sägen der 20 Metallstifte. Die beeindruckende CNC-Fräse durften die Schüler-Handwerker zu ihrem Leidwesen natürlich nicht selbst programmieren, aber eine kleine Personalisierung der Werkstücke war dennoch möglich.

Der leitende Koordinator, Herr Krogull, erwähnte, dass er gerade die Besuche der Gymnasiasten sehr schätze, da es für diese eine andere Arbeitsweise sei und die Dynamik in den Werkstätten sich sehr von denen der anderen Gruppen unterscheide. Im Bodenseeraum sei das KMG bisher auch der einzige gymnasiale Kooperationspartner. Weitere interessierte Schulen dürfen sich gerne bei der Bildungsakademie Friedrichshafen melden.