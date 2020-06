Handwerk: Mehr als 20 Prozent der Azubis sind weiblich

Seit einem Jahr läuft das Projekt „Frauen im Handwerk“ in Baden-Württemberg, das Frauen konkrete Unterstützung bietet. Die Handwerkskammer Ulm gehört zur Pilotregion. So gibt es etwa ein Mentorinnen-Netzwerk, das weibliche Auszubildende im Handwerk mit erfahrenen Handwerkerinnen vernetzt und Frauen insbesondere in von Männern dominierten Bereichen wie dem gewerblich-technischen Handwerk unterstützt.

Die Handwerkskammer Ulm begleitet acht junge Handwerkerinnen über einen Zeitraum von rund sechs Monaten, beispielsweise in den Berufen Steinmetzin, Zimmerin oder Feinwerkmechanikerin, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Mentorinnen beraten die Auszubildenden in Einzelgesprächen und geben ihnen Hilfestellungen.

Aktuell sind der Mitteilung zufolge mehr als 20 Prozent der Auszubildenden im Gebiet der Handwerkskammer Ulm weiblich. Von den etwa 19 500 Handwerksbetrieben im Kammergebiet sind ungefähr 3500 weiblich geführt. In einem Betrieb davon ist Katja Maier Chefin, Vizepräsidentin der Handwerkskammer Ulm: „Das Handwerk bietet tolle Karrierechancen – für Männer und Frauen. Manches können Männer besser, manches Frauen. So können wir voneinander profitieren.“

Im Rahmen des Projekts hat die Gemeinschaftsschule Salem eine Bildungspartnerschaft mit der Zimmerei Andreas Großhardt in Uhldingen-Mühlhofen abgeschlossen. Die Schülerinnen und Schüler lernen bei dieser gemeinsamen Initiative zur Berufsorientierung das Zimmererhandwerk kennen, heißt es in der Mitteilung. Im Ulmer Kammergebiet gibt es demnach insgesamt 560 solcher Bildungspartnerschaften mit Handwerksbetrieben: Im Ostalbkreis sind bereits 151 Betriebe eine Bildungspartnerschaft mit Schulen eingegangen, im Landkreis Ravensburg haben 137 Betriebe eine Partnerschaft mit Schulen abgeschlossen. Im Alb-Donau-Kreis sind es aktuell 90, im Landkreis Biberach 88, im Landkreis Heidenheim 55, im Bodenseekreis 22 und im Stadtkreis Ulm 17 Betriebe.

Andreas Großhardt, Zimmerermeister aus Uhldingen-Mühlhofen, sagt zur Zusammenarbeit: „Es ist wichtig und unsere Aufgabe, dass junge Menschen die Vielfalt unserer Handwerksberufe kennenlernen. Wir Betriebe haben dann die Chance, sie für uns und unsere Arbeit zu begeistern.“