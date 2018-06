Auf Einladung von Kreishandwerksmeister Christof Binzler hat der Hauptgeschäftsführer des Baden-Württembergischen Handwerkstages, Oskar Vogel, vor den Obermeistern des Bodenseekreises referiert. „Handwerkspolitische Herausforderungen in Europa, im Bund und im Land“ überschrieb Vogel seinen Vortrag vor den Vertretern des Handwerks in Friedrichshafen.

Während es auf europäischer Ebene doch immer wieder Angriffe auf die deutsche Meisterpflicht gebe, bekenne sich die Bundes- und Landespolitik klar und eindeutig zu diesem Qualitätsmerkmal auch des deutschen Ausbildungssystems. Aktuell besonders erfreulich sei, dass die duale Ausbildung wieder stärker in den Fokus der Politik rücke – hier sei die jüngste Initiative von Bundespräsident Frank Walter Steinmaier mit der Woche der beruflichen Bildung im vergangenen April sehr zu begrüßen. Dies griff auch Kreishandwerksmeister Christof Binzler in seiner Ansprache auf und appellierte an seine Kollegen, bei der Nachwuchswerbung weiter „Gas zu geben“. Den Schwerpunkt des Vortrages von Oskar Vogel bildete die gemeinsame Initiative des Landes und des Handwerks unter der Überschrift „Dialog und Perspektive Handwerk 2025“.

Dabei stellte er einen ganzen Maßnahmenkatalog mit den Themenschwerpunkten Personaloffensive, Strategieoffensive und Dialogoffensive vor. Diese Offensiven seien notwendig, um die Herausforderungen der Zukunft für das Handwerk zu meistern.