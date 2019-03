Geschafft! Für 27 junge Männer ist der Prüfungsstress erst einmal vorbei. Zusammen mit den sieben Absolventen der Sommerprüfung 2018 hat es für die frisch ausgebildeten „Anlagentechniker für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik“ der Winterprüfung aus dem Bodenseekreis und dem Landkreis Ravensburg jetzt Grund zu großer Freude gegeben: Bei der Lehrabschlussfeier in den Räumen der Kreishandwerkerschaft Friedrichshafen sparten Andreas Heimpel, Innungsobermeister im Landkreis Ravensburg, und Norbert Henkel, stellvertretender Innungsmeister im Bodenseekreis, nicht mit dem nötigen Lob und warben für weiter dringend benötigen Nachwuchs in den Handwerksberufen.

Gelungen präsentierte sich auch die künstlerische Umrahmung der Feierstunde. Die erst 15-jährige Sarah Mauch überzeugte mit wunderschönen Harfenklängen. Comedian „Fabulatus“ präsentierte sich als Meister des spontan gereimten Wortes und hatte bei allerlei Späßchen alle Lacher auf seiner Seite.

„Handwerk wird immer gebraucht. Handwerk hat immer noch goldenen Boden“, betonte auch Tobias Schappeler als Vorsitzender der Prüfungskommission. Drei Tage und insgesamt 21 Stunden reine Arbeitszeit galt es während der Prüfung erfolgreich hinter sich zu bringen, wie Schappeler berichtete. Dabei waren jeweils Arbeitsaufträge zu erledigen, der einem realen Kundenauftrag entsprechen. Nicht nur praktische Übungen mussten gemeistert werden, auch Fachwissen, Handlungskompetenz und planerische Fähigkeiten mussten unter Beweis gestellt werden. Bei einem gesamten Notendurchschnitt von 3,4 konnten in der Wintergesellenprüfung Julian Alexander Münsch vom Betrieb Stein & Kuhn aus Bad Waldsee mit der Note 2,1, gefolgt von Moritz Kohler vom Betrieb Jörg Brand aus Sipplingen mit der Note 2,2, mit Preisen ausgezeichnet werden. In der Sommergesellenprüfung gelang Gabor Bence Szigeti als Jahrgangsbester gar ein Notenschnitt von 1,9. Er hat bei der Alfred Keller GmbH in Überlingen gelernt.

Sich Zeit für weitere berufliche Entscheidungen zu lassen und zunächst einmal das Erreichte zu genießen, dafür plädierte Alfred Heimpel in seinem Schlusswort. Dass das Lernen nach dem Abschluss der Lehre im beruflichen Leben nicht zu Ende ist, mahnte Norbert Henkel an. „Eine Investition in Wissen bringt die besten Zinsen“, so sein Appell an die jungen Fachkräfte. Ähnlich argumentierte Georg Beetz, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis. Er warb um Teilnahme an Meisterkursen, die zum Teil in den Räumen der Kreishandwerkerschaft in der in der Lindauerstraße in Friedrichshafen stattfinden.