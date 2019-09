Ein deutliches Plus kann die Handwerkskammer Ulm bei den von ihr neuesten veröffentlichten Zahlen im Bereich der Auszubildenden vermelden: Bis Ende August 2019 haben sich 2786 junge Menschen für eine Ausbildung im Handwerk zwischen Ostalb und Bodensee entschieden. Das ist ein erneuter Zuwachs von 1,8 Prozent (Vorjahr: 6,9 Prozent). Somit haben die regionalen Betriebe im Gebiet der Handwerkskammer Ulm zum sechsten Mal in Folge mehr junge Menschen neu in Ausbildung als im Jahr zuvor. Im Bodenseekreis haben sich 336 Jugendliche für eine Ausbildung im Handwerk entschieden. Dies entspricht einem Plus von 3,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Wir freuen uns, dass sich auch 2019 wieder mehr junge Menschen für eine Ausbildung im Handwerk interessieren. Sie schlagen damit einen zukunftsorientierten Weg ein. Denn eine Ausbildung im Handwerk macht nicht nur Spaß, sondern lässt auch in eine gute berufliche Karriere mit vielfältigen Möglichkeiten blicken. Zusammen mit unseren Handwerksbetrieben werden wir uns weiterhin engagieren, um diesen Trend auch in Zukunft beizubehalten“, sagt der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft im Bodenseekreis, Georg Beetz.

Die Zahl zeige, dass junge Menschen die Perspektiven eines Handwerksberufs erkennen. Handwerk sei attraktiv, meint auch Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm und erläutert: „Als Handwerker stehen einem heute und morgen alle Türen offen. Ein krisensicherer Job, die Selbstständigkeit mit dem eigenen Betrieb oder auch ein Studium.“ Im Vergleich zum Jahr 2013 hätten 2019 durch den jährlichen Zuwachs 10,8 Prozent mehr Jugendliche im Handwerk begonnen. Trotz des demographischen Wandels und sinkender Schülerzahlen sowie dem Drang zum Studium würden die Ausbildungszahlen im Handwerk steigen. Das liege auch an den 220 Geflüchteten, die ab September 2019 neu in eine Ausbildung starten. Die Zahl der Menschen mit Fluchthintergrund sei im Vergleich zum Vorjahr auf gleichem Niveau. Mehlich: „Das Handwerk ist Integrator. Es sind nur noch wenige Geflüchtete neu nach Deutschland gekommen. Die Handwerksbetriebe bieten denjenigen, die schon länger hier sind Möglichkeiten, sich einzubringen und ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Die Ausbildungszahlen im Handwerk steigen also weiter, und auch die Zahl der Flüchtlinge trägt dazu bei.“

Die Handwerkskammer beobachte in den letzten Jahren, dass Betriebe deutlich in ihre Attraktivität als Ausbildungsort und Arbeitgeber investieren. Viele Handwerksbetriebe hätten sich stärker auf die Belange der Arbeitnehmer und Azubis ausgerichtet und seien offensiv durch Bildungspartnerschaften oder Ausbildungsbotschafter auf den Ausbildungsmarkt zugegangen. Diese Anstrengung lohne sich und zahle sich jetzt aus, heißt es in der Mitteilung weiter.

„Die Zahlen zeigen: wer sich bei dem Thema engagiert und investiert, kann erfolgreich sein auf dem Markt der jungen Leute“, sagt Tobias Mehlich.Trotzdem sind weiterhin 943 Ausbildungsplätze in beinahe allen Gewerken noch unbesetzt. Auch wer kurzentschlossen ist, hat noch gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz, wirbt die Handwerkskammer. Insbesondere in der Baubranche, der Metall- und Elektrobranche oder im Lebensmittelhandwerk seien in den Betrieben noch Lehrstellen offen.