Handwerk ausprobieren, Ausbildung beginnen

Ob ein Handwerk zu ihnen passt, können Schülerinnen und Schüler im Gebiet der Handwerkskammer Ulm in ihren Ferien ganz einfach herausfinden: An fünf Tagen können sie bis zu fünf verschiedene Handwerksberufe kennenlernen. Das machen die landesweiten Praktikumswochen möglich, teilt die Handwerkskammer in einem Schreiben mit.

Über 550 Jugendliche zwischen Ostalb und Bodensee habe sich bereits auf der Online-Plattform www.praktikumswoche-bw.de registriert und werden in den kommenden Wochen in den Handwerksbetrieben der Region Arbeitsabläufe und Aufgaben kennenlernen. Ist die Zusammenarbeit stimmig, kommt vielleicht sogar ein Ausbildungsvertrag zustande. Aktuell sind im gesamten Gebiet der Handwerkskammer Ulm rund 500 Lehrstellen unbesetzt –im Bodenseekreis sind es laut Handwerkskammer 43 unbesetzte Lehrstellen, im Kreis Ravensburg sogar noch 172.

Handwerkskammer-Präsident Joachim Krimmer sieht in den Praktikumswochen eine spannende Chance für viele Jugendliche: „Handwerk geschieht mit den Händen. Damit junge Menschen einschätzen können, ob eine Ausbildung zu ihnen passt, sollten sie unbedingt ein Praktikum machen und in die Handwerkswelt hineinschnuppern. Sie können sich selbst ausprobieren und sich ein realistisches Bild von den Anforderungen machen.“