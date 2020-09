Handgeschriebenes auf Schaufenstern soll zum Nachdenken anregen

Um auf die Bedeutung des örtlichen Einzelhandels für Friedrichshafen aufmerksam zu machen, wollen Stadtmarketing und die Einzelhändler in den nächsten Wochen beim Gang durch die Stadt zum Nachdenken anregen.

Denn: Was wäre eine Innenstadt ohne Einzelhandel?, fragt das Stadtmarketing in der Pressemitteilung über die Handlatterin-Aktoin. Seit Jahrhunderten präge der Handel die Stadtzentren. Nagte schon vor Corona der Onlinehandel an den Umsätzen der lokalen Einzelhändler, so habe sich die Situation durch die Pandemie und ihre Folgen noch verschärft. Nicht nur der Lockdown kostete die meisten Branchen des Einzelhandels Umsatz, auch in der Zeit danach machte sich die Kaufzurückhaltung bemerkbar. Davon betroffen ist auch der Friedrichshafener Einzelhandel.

Mehrere Texte zieren seit Samstag die Schaufenster von sieben Geschäften. Weitere sollen folgen. Am Ende erstreckt sich die Aktion über 20 Schaufenster. So ist zum Beispiel in einem Fenster zu lesen: „Gebäude begründen eine Stadt, Geschäfte beleben sie“. Und woanders heißt es „Das größte Glück liegt in der Begegnung“. „Mit der Aktion wollen wir zeigen, dass der lokale Einzelhandel zum Zuhause gehört, ein wichtiger Teil der Stadt ist und zu ihrem Leben beiträgt. Hier geschieht die Beratung durch engagierte Menschen, deren Empfehlungen nicht durch einen Algorithmus gesteuert werden“, beschreibt Thomas Goldschmidt vom Friedrichshafener Stadtmarketing den Ausgangsgedanken der Sinnsprüche. Bereits während des Lockdowns zeigten viele Friedrichshafener ihre Verbundenheit mit den örtlichen Händlern und lernten den Wert des Ladens um die Ecke oder in der Innenstadt ganz neu zu schätzen. Ein Trend, der sich hoffentlich fortsetzt.

Die Texte für die Aktion stammen vom Wirtschaftsdichter Oliver W. Schwarzmann. In Szene gesetzt und als Handlettering geschrieben werden die Sinnsprüche von „Cathy von Ulm“ (Cathérine Trautmann).