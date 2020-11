Handfester Streit um Parkplatz am hinteren Hafen in Friedrichshafen

Wegen einer Parklücke hat ein Mann am Sonntag kurz nach 15 Uhr auf dem Parkplatz am hinteren Hafen in der Eckener Straße einen anderen Autofahrer angegriffen. Der Angreifer war als Beifahrer in einem Audi unterwegs, der auf dem Parkplatz stand, als ein 31 Jahre alter Autofahrer auf der Suche nach einer Parklücke war. Da der andere Wagen augenscheinlich nicht in die freie Parklücke fuhr, parkte der 31- Jährige dort ein. Dieser Umstand brachte den Beifahrer im Audi derart in Rage, dass er ausstieg und gegen den Hals und den Unterarm des 31-Jährigen schlug. Im Anschluss fuhr er davon, heißt es im Polizeibericht. Das Polizeirevier ermittelt nun wegen eines Körperverletzungsdelikts gegen den namentlich bekannten 48-jährigen Tatverdächtigen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 07541 / 70 10.