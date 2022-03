Handfester Streit eskaliert

Nach einer Auseinandersetzung mehrerer Jugendlicher und Heranwachsenden am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr in der Friedrichstraße ermittelt der Polizeiposten Altstadt wegen gefährlicher Körperverletzung. Mehrere junge Männer sollen aufgrund eines mutmaßlich zurückliegenden Streits aneinandergeraten sein, teilt die Polizei mit. In dessen Verlauf sei ein 17-Jähriger mit Pfefferspray und mit Schlägen angegriffen worden. Auch seine gleichaltrige Begleiterin bekam, beim Versuch einzugreifen, Schläge ab. Die Tatverdächtigen ergriffen in einem silberfarbenen und einem schwarzen älteren Mercedes die Flucht. Der junge Mann musste zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Auch die 17-Jährige wollte sich in ärztliche Behandlung begeben. Der genaue Tatablauf und die Hintergründe sind aktuell noch nicht bekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, heißt es.