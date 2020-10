Handfester Streit endet in Polizeigewahrsam

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen ist es am frühen Donnerstagmorgen gegen 1 Uhr im Wachirweg in Friedrichshafen gekommen. Wie die Polizei schreibt, waren drei Bewohner einer dortigen Asylbewerberunterkunft aus bislang nicht geklärten Gründen miteinander in Streit geraten. Ein Zeuge rief daraufhin die Polizei.

Im Verlauf der Auseinandersetzung sollen auch Messer im Spiel gewesen sein. Die drei Beteiligten wurden insgesamt leicht verletzt, überwiegend durch körperliche Gewalt, wie es weiter heißt. Die Beamten der Polizeistreife konnten den Streit demnach schlichten. Weil sich ein 23-Jähriger äußerst aggressiv zeigte, wurde ihm Gewahrsam angedroht. Anschließend rückte die Polizei wieder ab.

Um kurz nach 3 Uhr wurde die Polizei erneut in den Wachirweg gerufen, nachdem der deutlich betrunkene Mann in seinem Zimmer zunächst eine Flasche zerschlagen hatte und später andere Bewohner verbal bedrohte. Er musste schließlich in Gewahrsam genommen werden und den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen, berichtet die Polizei. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Streitigkeit und dem genauen Tatablauf dauern an.

In diesem Zusammenhang werde auch geprüft, ob die Beteiligten zusätzlich für eine Körperverletzung in Betracht kommen, die kurz nach Mitternacht an der Musikmuschel begangen wurde. Dort war ein 30-jähriger Mann von bislang unbekannten Tätern geschlagen, getreten und bedroht worden, wohl mit dem Ziel, dass er die Örtlichkeit verlässt.