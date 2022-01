Handfester Streit auf Kressbronner Parkplatz

Nach einer Auseinandersetzung auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Argenstraße ermittelt die Polizei Langenargen strafrechtlich. Ein 16-Jähriger war mit seinem 15-jährigen Gegenüber in Streit geraten. Als der Jüngere der Konfrontation ausweichen wollte, habe der Ältere ihn von hinten angegriffen und auch in der Folge, als der Jüngere zu Boden gegangen war, nicht von ihm abgelassen. Darüber hinaus soll er laut Polizeibericht einem Unbeteiligten das Mobiltelefon aus der Hand geschlagen haben. Hintergrund der Auseinandersetzung war offenbar, dass der 15-Jährige die 16 Jahre alte Freundin des Angreifers am Morgen beim Sportunterricht in der Schule offenbar beim Diebstahl eines kleinen Geldbetrags erwischt hatte. Der leicht verletzte 15-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Auf den Angreifer kommt eine Anzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung zu. Seiner 16-jährigen Freundin droht eine Anzeige wegen Diebstahls.