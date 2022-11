Handfeste Auseinandersetzung: Autofahrer soll Radler zu eng überholt haben

Hat ein Autofahrer einen Rennradler zu eng überholt oder nicht? Darüber sind der 53-jährige Radfahrer und der 43-jährige Autofahrer am Samstag gegen 14.40 Uhr in Streit geraten. Dabei gerieten die Kontrahenten derart in Rage, dass der Außenspiegel des Jaguars beschädigt wurde und die Auseinandersetzung in einem Handgemenge gipfelte. Passiert war der Vorfall in der Markdorfer Straße in Kluftern. Da sich beide Verkehrsteilnehmer der Sachbeschädigung beziehungsweise Körperverletzung beschuldigen, sucht die Polizei Zeugen. Wer zur Klärung beitragen kann, möge sich bei der Polizei melden und zwar unter der Telefonnummer 07541 / 70 10.