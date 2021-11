Handbremse nicht gefunden: 82-jährige Beifahrerin wird schwer verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Samstag gegen 16.45 Uhr in der Niederholzstraße ist eine 82-jährige Frau schwer verletzt worden. Während der Wagen, in dem ihr Mann am Steuer saß, rückwärts rollte, stieg die Frau laut Polizei offensichtlich nochmals aus, um etwas aus dem Haus zu holen.

Da der Fahrer dabei jedoch mutmaßlich die Handbremse nicht fand, rollte der Wagen weiter rückwärts ein Gefälle hinab und kam erst an einer Garage auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stehen. Die Beifahrerin, die mutmaßlich durch die offene Tür zu Boden gestoßen wurde, blieb mit schweren Verletzungen außerhalb des Wagens liegen und musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Der genaue Unfallhergang ist derzeit nicht bekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die durch den Verkehrsdienst Ravensburg geführt werden. Am Mercedes entstand rund 6000 Euro Sachschaden, an der Garage beläuft sich dieser auf rund 1000 Euro.