Hoher Sachschaden ist am Dienstag gegen 15.45 Uhr in der Straße „Im Lenzenstein“ entstanden, nachdem ein 39-jähriger Brief-Zusteller seinen VW-Transporter nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert hatte, wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt.

Demnach verließ der Mann den VW-Transporter, woraufhin sich das Fahrzeug wegen der abschüssigen Straße rückwärts in Bewegung setzte. Es überrollte sowohl einen Stromverteilerkasten als auch eine Straßenlaterne, heißt es weiter in dem Bericht. Der Gesamtsachschaden wird auf 7500 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt, teilt die Polizei in ihrem Bericht abschließend mit.