Handballteams der TSG feiern Kantersiege

Besser hat das Wochenende aus Sicht der aktiven Handballmannschaften der TSG Ailingen eigentlich nicht laufen können. Während das Damenteam bei der SG Ulm & Wiblingen mit 27:15 triumphierte, ließen die Herren I der TG Bad Waldsee keine Chance.

Bezirksliga Damen: SG Ulm & Wiblingen - TSG Ailingen 15:27 (8:10): Nach dem 26:14-Heimerfolg gegen den SC Lehr II (die Schwäbische Zeitung berichtete), haben die Bezirksliga-Handballerinnen der TSG Ailingen gleich den nächsten Kantersieg eingefahren. Dieses Mal schlug die Mannschaft von TSG-Coach Jürgen Frank die Spielgemeinschaft aus Ulm & Wiblingen deutlich und wusste hierbei insbesondere nach dem Seitenwechsel zu überzeugen. Während sich die TSG-Damen in den ersten 30 Minuten noch einige Ballverluste und technische Fehler erlaubten sowie in der Chancenauswertung Schwächen offenbarten, legte Ailingen nach der 10:8-Pausenführung in Halbzeit zwei erst so richtig los. Insbesondere die Defensive war für die Gastgeberinnen phasenweise unüberwindbar. Zehn Minuten vor dem Abpfiff war die Begegnung zugunsten der Gäste vom Bodensee entschieden, die - zumindest sieht es so aus - immer besser in Schwung kommen. "Nachdem bei uns zunächst nicht viel zusammen gelaufen ist, klappte in der zweiten Hälfte beinahe alles", lobte Frank.

TSG : Nicole Kramer, Bourdais (Tor); Höhn (11, 0/1), Kebach (8, 0/1), Divy (3/1), Katharina Kramer (2), Mitsching (1), Künstler (1), Haake (1), Katzenmaier, Jäger, Meschenmoser.

Kreisliga A Herren: TSG Ailingen I - TG Bad Waldsee 37:20 (16:8): Über 60 Minuten so gut wie keine Probleme haben die Herren I der TSG im Kreisliga-A-Duell mit der TG aus Bad Waldsee gehabt. Die machte es den Hausherren trotz einer Manndeckung gegen Manuel Kuttler in der Ailinger Sporthalle unter dem Strich viel zu einfach. Während die Ailinger Abwehr phasenweise beschäftigungslos war, setzten die Gastgeber Nadelstiche im Tempogegenstoß oder mit sicheren Abschlüssen.

Bereits nach den ersten 30 Minuten war eine kleine Vorentscheidung zugunsten der Ailinger Handballer zum 16:8-Zwischenstand gefallen. Dennoch erzeugten die Jungs von Trainer Peter Rossi auch in Abschnitt zwei wesentlich mehr Druck als Bad Waldsee, das in der 45. Minute mit 13:26 ins Hintertreffen geraten war. Selbst in den Schlussminuten setzte der Tabellenzweite die Akzente und wusste mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung zu überzeugen. Denn auch die Akteure aus der „zweiten Reihe“ bekamen genügend Einsatzzeit und rechtfertigten das Vertrauen der Verantwortlichen mit Torerfolgen. „Wichtig war, dass meine Mannschaft die einstudierten Spielmittel umgesetzt hat“, betonte Peter Rossi. „Aufgrund des Spielverlaufs haben wir diese Partie als ein besseres Trainingsspiel angesehen und hatten so die Möglichkeit, einiges auszuprobieren“, meinte der Ailinger Trainer.

TSG: Holzner, Löchle (Tor); Kuttler (6), Martin (6), Oliver Rossi (5/2), Bucher (5), Lars Rossi (5, 3/4), Back (3), Huber (3), Bauer (1), Freise (1), Hengge (1), Olpp (1).