Während die Handballerinnen des SV Tannau am Wochenende in der Bezirksklasse siegreich gewesen sind, blieben die HSG Friedrichshafen-Fischbach II, der FC Kluftern und die TSG Ailingen in den Kreisligen A und B ohne Zählbares. Die Begegnungen in der Übersicht.

Bezirksliga Damen: SV Tannau - MTG Wangen II 28:26 (15:15) – Die Tannauer Handballerinnen haben gegen die Zweite aus Wangen beide Punkte in der heimischen Sporthalle in Obereisenbach behalten. Dabei musste sich die Mannschaft von Coach Hubert Baur und Assistent Marcel Peters nach einem richtig guten Start mächtig strecken. Nachdem die Gastgeberinnen nach elf Minuten mit 10:4 geführt hatten, leistete sich der SVT in der Schlussphase der ersten Halbzeit eine Schwächeperiode, die im 15:15-Pausenstand gipfelte. Auch nach dem Seitenwechsel kam Tannau mit mehr Schwung in die Partie und setzte sich abermals ab – 23:18 (45.). Doch die MTG-Reserve sollte erneut zurückkommen und holte dabei sogar einen zwischenzeitlichen 19:26-Rückstand nach 50 Minuten auf. Als die SVT-Damen nur noch mit 28:26 führten, sah sich Hubert Baur zu einer Auszeit gezwungen. Doch es passierte auf beiden Seiten nichts mehr, sodass es beim Heimsieg für den SV Tannau blieb. Treffsicherste Schützin für die SVT-Mädels war Susann Hampe, die 13 Tore markierte.

SVT: Egger (Tor); Hampe (13, 9/12), Tina Stoß (8), Alessa Haberer (4), Anja Stoß (2, 0/1), Hillebrand (1), Corinna Haberer, Ricarda Bergmann, Sprenger, Franziska Bergmann, Schupp.

Kreisliga A Herren: HC BW Feldkirch II - HSG Friedrichshafen-Fischbach II 24:20 (9:11) – Keine 24 Stunden nach dem überraschenden Derbysieg gegen die TSG Ailingen I stand die Häfler Reserve abermals auf der Platte. Dieses Mal hatten die Gäste im Nachbarland jedoch so ihre Probleme, weil man nach guter erster Halbzeit mit einem Kräfteverschleiß und Konditionsproblemen zu kämpfen hatte. Und das auch, weil man in kleinerer Besetzung angetreten war als im Häfler Stadtderby. Zudem nahmen die Hausherren Steffen Krost im zweiten Durchgang in Manndeckung, sodass das Angriffsspiel der HSG FF II phasenweise zum Erliegen kam. „Unser Ziel war es, sich möglichst gut zu verkaufen. Mit ein paar mehr Körnern mehr im Tank hätten wir etwas holen können“, sagte HSG-Mannschaftskapitän Tobias Gräfe.

HSG FF II: Jakob (Tor); Krost (9, 3/4), Hörmann (5), Rodi (2), Magino (2), Städele (2), Gräfe, Gehrke, Fiesel, Blank.

Kreisliga B Herren: HSG Langenargen-Tettnang III - TSG Ailingen II 22:18 (12:11) – An einer möglichen Überraschung nur knapp vorbeigeschrammt ist die zweite Mannschaft der TSG beim Spitzenreiter im Lokalderby. Nach ausgeglichener erster Halbzeit hielten die Gäste den Vergleich bis in die Schlussphase hinein offen, bekamen allerdings Routinier Georg Vögele nie so richtig in den Griff. Am Ende steuerte er die Hälfte aller Tore der Hausherren bei.

HSG LA-TT III: Mayr, Wenzel, Müller (Tor); Vögele (11), Zeinar (4), Knierim (2), Brugger (1), Teichmann (1), Schneider (1), Heinzler (1), Niedermann (1), Merath, Göppinger.

TSG II: Höhn (Tor); Huber (8, 4/5), Gsimbsl (3), Hengge (3/1), Ficht (2), Bucher (1), Kuch (1), Wallkum, Selegrad, Herkommer, Martin.

Kreisliga B Herren: FC Kluftern - HSG Lindenberg-Oberstaufen 21:29 (7:13) – Lediglich bis zum 6:6-Zwischenstand in Minute 17 waren die Hausherren dem haushohen Favoriten aus dem Allgäu gewachsen gewesen. Mit zunehmender Spieldauer setzte sich jedoch die technische Überlegenheit des Tabellenzweiten, der weniger Partien als Langenargen-Tettnang III absolviert sowie weniger Minuspunkte aufzuweisen hat, durch. Die Gäste vergrößerten ihren Vorsprung zusehends. Am Ende gewann Lindenberg-Oberstaufen verdient und bleibt das Spitzenteam der Liga – wenn man davon ausgeht, dass die HSG die noch nicht absolvierten Begegnungen ebenfalls für sich entscheidet und somit die Hippos irgendwann überholt.

FCK: Klose, Richter (Tor); Thum (6), Kuzma (4), Jannik Behnke (4), Mirko Behnke (3), Müller (3), Merkle (1), König, Ferber, Dickreiter, Tardiveau.