Handballerinnen der TSG Ailingen bauen Heimserie in der Bezirksliga aus

An der Fohlenstraße gibt es für die Gegner momentan nichts zu holen. Das galt am Samstag auch für die HSG Friedrichshafen-Fischbach, die das Derby bei der TSG Ailingen mit 20:27 (9:14) verlor. Für die Ailinger war es der dritte Heimsieg in dritten Heimspiel der laufenden Bezirksligasaison. In der Tabelle steht die aufstiegswillige TSG zurzeit auf Rang drei hinter dem SC Vöhringen und Bregenz Handball.

Die Häflerinnen starteten stark in die Partie. Nach sieben Minuten lag Friedrichshafen-Fischbach mit 6:3 vorne. Jedoch nahm der Favorit dann nach und nach das Heft in die Hand. Ailingen drehte das Spiel – nach einer Viertelstunde führten die Gastgeber mit 8:7. Der Vorsprung wuchs bis zur Pause deutlich an (14:9) und es kam danach auch keine Spannung mehr auf.

Für die HSG gibt es schon am Samstag die nächste Chance auf einen Derbysieg. Der Aufsteiger begegnet in der Friedrichshafener Bodenseesporthalle dem SV Tannau (15.45 Uhr). Die Tannauerinnen haben 26:26 gegen den HC Lustenau gespielt und sind damit seit zwei Spielen ungeschlagen.