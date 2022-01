Handballerinnen der HSG Friedrichshafen-Fischbach spielen wie entfesselt

70 begeisterte Zuschauer haben die Handballerinnen der HSG Friedrichshafen-Fischbach am Samstagabend unterstützt und gefeiert. Die HSG-Spielerinnen tanzten nach dem 35:28-Erfolg in der Bezirksklasse gegen Bregenz vor Freude in der Bodensee-Sporthalle. Die Strategie von HSG-Trainer Alex Stehle ging in diesem Spitzenspiel auf: „Auf das Spiel haben wir die letzten Wochen hingearbeitet. Wir haben die Abwehr umgestellt, wir haben jetzt deutlich defensiver als beim Hinspiel agiert. Viel Abwehr trainiert und konsequent die Chancen genutzt“, sagte der zufriedene Trainer.

Die Brisanz vor der Begegnung: Beide Mannschaften streben den Aufstieg in die Bezirksliga an. Bregenz Handball – momentan Tabellenzweiter mit zwei Spielen weniger durch den Lockdown in Österreich – hatte in dieser Saison bis Samstag noch keine sportliche Niederlage kassieren müssen. Zur Partie bei der SG Argental II war Bregenz allerdings nicht angetreten und hatte diese am Grünen Tisch verloren. Die einzige Niederlage für den momentanen Spitzenreiter in der Tabelle, die HSG Friedrichshafen-Fischbach, gab es dagegen gleich zu Beginn der Saison gegen die Österreicherinnen. Die Partie im vergangenen Oktober gewann Bregenz mit 32:23 (14:10).

Dass beide Mannschaften auf Sieg spielten, war am Samstag von Beginn an deutlich zu spüren. Tore gab es zunächst allerdings kaum. In der elften Minuten führten die HSG mit 3:1, nach der ersten Auszeit des Bregenzer Trainers Clemens Gangl glichen die Gäste zum 3:3 aus. Bis zur 30. Minute gelang es keiner Mannschaft, sich in einem temporeichen Spiel einen Vorsprung zu erarbeiten – mit einem 12:13-Rückstand ging Friedrichshafen-Fischbach in die Pause.

Für die erfolgsverwöhnten Spielerinnen von Bregenz Handball eine ungewöhnliche Situation. „Ich denke, dass die Mädels in der Liga eine der stärksten Mannschaften sind und man ist es gewöhnt, in die Pause mit einem Vorsprung zu gehen. Man kennt das Enge nicht und kann mit dem Druck nicht so gut umgehen und zweifelt in manchen Aktionen, die man sonst mit Leichtigkeit macht“, meinte Gangl, der als Ersatz für den unter Corona-Quarantäne stehenden Trainer Julian Rauch eingesprungen war.

Eine Spur Leichtigkeit besaßen die Bregenzerinnen noch zu Beginn der zweiten Halbzeit und schafften es, ihren Vorsprung auf drei Tore auszubauen. Aber das Blatt wendete sich in der 37. Minute. Sylvia Weber-Amann im Tor der HSG, die an diesem Abend einen guten Job machte und der Mannschaft Rückhalt gab, gelang es, zwei Würfe der Gäste von Elisa Mähr und Julia Bohle zu parieren. Die HSG war ab diesem Zeitpunkt nicht mehr zu bremsen und ging in Führung. Auch der kurze Versuch von Gangl in der 41. Minute, die Torhüterin im Angriff für eine weitere Feldspielerin herunterzunehmen, konnte die HSG nicht mehr stoppen.

Die Bregenzer waren sichtlich angeschlagen, den Österreicherinnen gelangen immer weniger Torabschlüsse und die dünn besetzte Bank von Bregenz forderte von den Stammspielerinnen im Dauereinsatz alles an Kondition. Eine sichtlich frustrierte Julia Bohle wollte die Begegnung am Ende auch schnell aus ihrem Kopf streichen: „Wir waren eigentlich motiviert und dachten, dass wir das heute schaffen, aber es war nicht unser Tag. Bei uns ist nichts gegangen und bei HSG ist jedes Tor reingegangen. Das Ergebnis von 35:28 tut sehr weh.“ Ein weiteres Problem für die österreichische Mannschaft war das fehlende Harz in der Bodensee-Sporthalle, das den Ball griffiger macht und die Spielerinnen von zu Hause gewohnt sind.

Im Kampf um den Titel empfangen die österreichischen Nachbarn am Samstag den Tabellenachten HSG Langenau/Elchingen II – für Friedrichshafens Spielerinnen folgt die nächste Herausforderung mit der Begegnung beim Tabellendritten TG Biberach II. HSG-Trainer Stehle sieht aber auch diesem Spiel positiv entgegen. „In meinen Augen war das heute das entscheidende Spiel. Nächste Woche noch Biberach als Mitkontrahent, dann müssten es eigentlich Arbeitssiege werden und dann denke ich, werden wir die Saison relativ gut beenden.“ Das Ziel Aufstieg hat die HSG also voll im Visier.