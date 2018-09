Handballerinnen aus Kressbronn feiern Auswärtssieg

Während die Handballer der TSG Ailingen in den Kreisligen zum Saisonauftakt ohne Punkte geblieben sind, schrammten auch die Bezirksliga-Handballerinnen der HSG Friedrichshafen-Fischbach an Zählbarem vorbei. Besser erging es den „Seesternen“ des TV Kressbronn, die einen Auswärtserfolg landeten. Die Spiele in der Übersicht:

TG Biberach II – HSG Friedrichshafen-Fischbach I 21:20 (12:11): „Schade, dass es nicht zu mehr gereicht hat“, sagte HSG-Coach Damir Turnadzic. „Aber insgesamt war es ein gutes Auftaktspiel. Ich bin trotz der Niederlage zufrieden mit der Leistung meiner Spielerinnen.“ Beide Kontrahenten lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe, in dessen Verlauf sich keiner vorentscheidend absetzen konnte. Gut auch aus Häfler Sicht, dass der Kader breiter aufgestellt war, als im Vorfeld der Partie aus Häfler Trainersicht befürchtet. Unter dem Strich waren es nur Kleinigkeiten gewesen, die das Pendel zugunsten der Gastgeberinnen ausschlagen ließen. In Überzahl sorgte die „Zweite“ der TG für die knappe Entscheidung zum 21:20-Endstand.

HSG I: Amann (Tor), Kunz (5/1), Wildner (4), Nothelfer (3), Knoll (2), Kordes (2), Diemer (2/1), Feßler (1), Pechar (1), Haid, Heina, Seliger.

TV Gerhausen II – TV Kressbronn 16:21 (8:8): Ein guter Saisonstart ist den „Seesternen“ des TV Kressbronn bei der Reserve des TV Gerhausen in der Handball-Bezirksklasse gelungen. Die Gäste vom Bodensee legten insbesondere im zweiten Abschnitt nochmals zu und waren in der Schlussphase das bessere Team. Der Kressbronner Abwehrverbund zeigte sich im Zusammenspiel mit Torfrau Michaela Fricker, die nicht weniger als vier Siebenmeter parierte, in glänzender Verfassung. „Wir sind insbesondere in der Schlussphase mental stark geblieben“, sagte TVK-Trainerin Stefanie Raaf. „Das war einfach eine tolle Teamleistung. Aus meiner Sicht ein verdienter Sieg.“

TVK: Fricker, Lea Raaf (Tor); Messner (9/2), Wagner (3), Dreher (3, 1/0), Spindler (2), Steiner (2), Ullrich (1), Hanser (1), Zeininger, Bentele, Stefanie Raaf.

TV Weingarten II – TSG Ailingen I 26:25 (10:11): Eine von Beginn an ausgeglichene Partie in der Handball-Kreisliga A nahm in der Schlussphase noch einmal richtig Fahrt auf. Nachdem bereits Ailingens Lars Rossi in der 55. Minute nach der dritten Zeitstrafe vorzeitig duschen durfte, ereilte Weingartens Fabian Stieger und „Zweikampfgegner“ Timo Bauer im TSG-Trikot in der 59. Minute das gleiche Schicksal. Stieger und Bauer lieferten sich ein Wortgefecht, Ersterer schubste Zweitgenannten gleich zweimal um – fertig waren die Feldverweise. Bei aller Hitzigkeit in der Schlussphase fiel auf, dass bei beiden Kontrahenten noch reichlich Sand im Getriebe ist – insbesondere die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss passte noch nicht. „Die schlechte Chancenauswertung hat uns sprichwörtlich das Genick gebrochen“, bestätigte TSG-Coach Peter Rossi diesen Eindruck. Zur Pause lag die TSG knapp vorne und kämpfte sich nach einem 21:25-Rückstand (54.) nochmals heran. Nachdem Johannes Back noch zum 25:26 per Strafwurf traf, spielte Weingarten II klug die Zeit runter.

TSG I: Holzner, Löchle (Tor); Kuttler (7), Back (5/2), Lars Rossi (4/5), Bauer (3), Bucher (3), Oliver Rossi (1/2), Freise (1), Martin (1), Huber, Eisenbraun.

TSG Leutkirch II – TSG Ailingen II 26:23 (10:15): Zwei unterschiedliche Gesichter hat die Reserve der Ailinger Handballer in der Kreisliga B aufs Parkett gezaubert. Nachdem die Männer um Torhüter Dennis Schwab, der zugleich als Mannschaftsverantwortlicher eingetragen war, zur Halbzeit noch vorne lagen, kippte die Begegnung in Abschnitt zwei. Aufgrund des schmalen Kaders bekamen die Gäste konditionelle Schwierigkeiten, die Konzentration ließ nach und die Effektivität im Angriff fehlte. Fertig war die 23:26-Niederlage.

TSG II: Schwab (Tor), Hengge (6), Kevin Wallkum (4), Schube (4/3), Gsimbsl (4/2), Hildebrand (4), Nico Wallkum (1), Kuch, Herkommer, Selegrad.