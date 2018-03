Während einige Handballmannschaften aus Friedrichshafen und der näheren Umgebung kurz vor dem Osterwochenende schon spielfrei haben, müssen vier Mannschaften noch einmal auswärts ran. Die HSG Friedrichshafen-Fischbach spielt am Samstag in Bartenbach und will weiter punkten, um die Abstiegsränge zu verlassen.

TSV Bartenbach - HSG Friedrichshafen-Fischbach I (Samstag, 24. März, 19.30 Uhr, Parkhaushalle in Göppingen): Ins Duell der Kellerkinder der Handball-Landesliga geht die Häfler Spielgemeinschaft auch aufgrund der Tabellensituation sogar als kleiner Favorit. „Die Mannschaft hat durch den Sieg am vergangenen Wochenende Selbstvertrauen getankt und gespürt, was eigentlich in ihr steckt“, sagt HSG-Coach Rolf Nothelfer, der auf Klemen Kotnik und wohl auch auf Stefan Dohrn verzichten muss. Dafür werden Markus Schöberl und Klaus Schmidt wieder mit dabei sein, während hinter den Einsätzen von Steffen Krost und Andreas Rohrbeck – Stand Donnerstag – Fragezeichen stehen. „Mit der Energie des letzten Spiels wollen wir auch diese Aufgabe angehen und die Punkte mit an den See nehmen“, ergänzt Nothelfer.

SG Ulm & Wiblingen - TV Kressbronn (Samstag, 18 Uhr, Tannenplatzhalle in Ulm-Wiblingen): Für die „Seesterne“ aus Kressbronn ist der Bezirksliga-Vergleich mit den Mädels aus Ulm-Wiblingen von enormer Bedeutung. Denn die Mannschaft der beiden Spielertrainerinnen Stefanie Raaf und Martina Kordic schwebt in großer Abstiegsgefahr. „Wir wissen, dass es ein schweres Spiel wird und können nur hoffen, dass die Kranken und Verletzten wieder einigermaßen fit werden“, stellt Raaf klar. „Die Lage ist alles andere als rosig. Dennoch wollen wir alles geben und keinesfalls aufgeben.“

SC Vöhringen II - HSG II (Samstag, 17.30 Uhr, Sporthalle im Sportpark Vöhringen): Aufgrund der angespannten Personalsituation beim Landesligateam der Häfler wird Reserve-Spielertrainer Klaus Schmidt für den Rest der Saison nicht mehr für das Perspektivteam, das in der Bezirksklasse gegen den Abstieg kämpft, verantwortlich sein können. Das Coaching übernehmen daher – wie zuletzt – Elvir Alibasic und Stefan Städele, während Schmidt wieder in der Landesliga-Mannschaft aufläuft. „Im Spiel bei einem Gegner aus dem Tabellenmittelfeld kann alles passieren. Aktuell haben wir mit Personalsorgen auf der Torhüterposition zu kämpfen“, betont Klaus Schmidt.

TV Weingarten II - TSG Ailingen (Sonntag, 25. März, 17 Uhr, Großsporthalle Weingarten): „Wir würden gerne die Niederlage aus dem Hinspiel, als meine Jungs die aus meiner Sicht schlechteste Saisonleistung ablieferten, wiedergutmachen“, gibt Peter Rossi, Trainer der Kreisliga-Handballer aus Ailingen, die Marschroute für das Derby bei der „Zweiten“ aus Weingarten vor. Gut aus Ailinger Sicht, dass die zuletzt fehlenden Rückraumschützen alle wieder mit dabei sind und die TSG nach dem 40:25-Triumph gegen Hard II mit einem breiten Kreuz anreist. Doch Vorsicht: Die Hausherren befinden sich als Fünfter in direkter Tabellennachbarschaft. "Wir rechnen uns gute Chancen aus, weil wir im Rennen um Platz zwei dabei bleiben wollen“, fügt Peter Rossi hinzu. Ob der TVW mitspielt?