Handballer der HSG Friedrichshafen-Fischbach haben im Derby viel vor

Die Handballerinnen der HSG Friedrichshafen-Fischbach wollen im Heimspiel der Bezirksklasse auch gegen den SC Lehr II überzeugen, gewinnen und somit einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft unternehmen. Die HSG-Spieler der Blisshards, wie die Mannschaft auch genannt wird, sind am Sonntagabend in der Landesliga gefordert – im Allgäu bei der MTG Wangen II.

„Das Spiel gegen Lauterstein hat gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagt HSG-Trainer Andreas Rohrbeck vor dem Derby gegen Wangens Verbandsligareserve. „Nach wie vor ist eine gute und gierige Stimmung in der Mannschaft zu spüren.“ Und das heißt für die HSG-Handballer, dass sie sich trotz der Tabellenposition (neun Spiele, neun Niederlagen) nicht verstecken werden, sondern auch in Wangen alles in die Waagschale werfen möchten.

Unterstützung bekommt Friedrichshafen-Fischbach laut Mitteilung von dem einen oder anderen A-Jugend-Spieler, der bei den Männern „bewusst ins kalte Wasser geschmissen wird“, wie die HSG mitteilt. „Sie haben sich einen Einsatz in der Landesliga verdient und sollen an das Niveau im Männerbereich herangeführt werden“, begründet Rohrbeck diese personelle Maßnahme.

Auch der Gegner aus Wangen musste zuletzt personell improvisieren, sodass noch nicht klar ist, auf was für eine Mannschaft die HSG am Sonntag (18 Uhr/Argenhalle) trifft. „Wir wollen das Spiel definitiv gewinnen“, bleibt Trainer Rohrbeck positiv.

Wesentlich besser sieht es für die Handballerinnen der HSG aus, die von Sieg zu Sieg eilen. Sie haben zuletzt Tabellenplatz eins erobert sowie verteidigt und gehen als klarer Favorit ins Heimspiel gegen den SC Lehr II (Sa., 18 Uhr, Bodenseesporthalle). „Es sind jetzt noch fünf Spiele, die wir alle gewinnen müssen“, gibt Trainer Alex Stehle die Marschroute für das Saisonfinale aus. Los geht’s mit dem Duell gegen den Tabellensiebten aus der Ulmer Gegend. „Sollte uns das gelingen, sehe ich keinen Grund, warum wir nicht aufsteigen sollten“, meint Stehle.

Wichtig wird sein, dass seine Spielerinnen konzentriert bei der Sache bleiben. „Ich bin guter Dinge, dass wir das souverän runterspielen können. Die Mädels wollen einfach“, sagt Stehle. Bei der HSG hätte natürlich niemand etwas dagegen, die Mannschaft in der kommenden Saison in der Frauen-Bezirksliga zu sehen.