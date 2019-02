Handballcoach: „Hoffe, dass die Jungs gesund bleiben“

Rolf Nothelfer (Foto: alho), Trainer der HSG Friedrichshafen-Fischbach, nach dem 38:30-Erfolg gegen den SC Lehr im Gespräch mit Thomas Schlichte über die aktuelle Ausgangslage seiner Mannschaft in der Handball-Bezirksliga und den nun feststehenden Wechsel von Stefan Dohrn, der sich zur neuen Spielzeit der MTG Wangen anschließen wird.

Herr Nothelfer, dank aktueller Leistungen haben Sie sich auf Platz zwei verbessert. Zufrieden?

Unser Ziel war von Beginn an, dass wir oben mitspielen möchten. Daran wollen und werden wir nichts ändern. Leider hatten wir in der Hinrunde zu viele Verletzungsausfälle und mussten die eine oder andere Niederlage hinnehmen. Meine Mannschaft hat sich während der Saison in der Abwehr- und im Angriffsspiel klar verbessert.

Dennoch werden Sie sich auf dieser Momentaufnahme nicht ausruhen können?

Wir wissen, dass am Wochenende schon wieder eine schwere Aufgabe auf uns wartet. Ulm & Wiblingen steht am Platz vier und ist nur einen Zähler hinter uns. In der momentanen Form traue ich meiner Mannschaft allerdings durchaus zu, in der harzfreien Halle von Ulm & Wiblingen beide Punkte mitzunehmen.

Inwiefern ist es gut, dass sich die Reihen der verletzten Spieler nun allmählich lichten?

Das spielt uns natürlich in die Karten. Spieler wie Silas Witzemann oder Jacob Schicketanz sind nach monatelanger Verletzungspause zurück und machen ihre Sache richtig gut. Klemen Kotnik und Denis Turndazic können so langsam wieder schmerzfrei agieren. Aber auch Julian Fischinger ist wieder in unser Team zurückgekehrt. Nächste Woche kehrt Tim Nothelfer ins Team zurück. Ich hoffe natürlich, dass alle Jungs unter der Woche gesund bleiben.

Dennoch steht der Abgang von Stefan Dohrn fest. Bemühen Sie sich bereits um Ersatz?

Es ist richtig, dass Stefan Dohrn zur neuen Saison das MTG-Trikot tragen wird. Wangen hatte seit längerer Zeit um ihn geworben und nun steht fest, dass er wechselt. Dieser Abgang schmerzt natürlich. Aber er hat uns versprochen, bis zum letzten Spieltag alles zu geben. Ich befinde mich mit unserem Vorstand Ingo Ortlieb bereits im Austausch, wie wir diese Lücke auffüllen können.